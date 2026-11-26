Voici les compositions officielles du match de Ligue Europa entre l’OM et le Levski Sofia.

Après avoir été renversé dimanche dernier par Le Mans (2-3) en Ligue 1, l’Olympique de Marseille va tenter de se relancer en Ligue Europa lors de la réception ce jeudi (18h45) du club bulgare du Levski Sofia, pour le compte de la cinquième journée de phase de ligue. Seulement 31es au classement, les Phocéens tenteront de décrocher une deuxième victoire consécutive en C3 après leur succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1).

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette rencontre, découvrez les onze de départ alignés par l’entraîneur olympien, Bruno Genesio, et son homologue, Julio Velázquez.

Les compos officielles

OM : De Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Abdelli, Hojbjerg – Abdallah, Gomes, Paixao – Gouiri.

Levski Sofia : Vutsov – Serafimov, Dimitrov, Makoun – Neves, Bouras, Grujic, Moubarik, Centelles – Reinaldo, Oko-Flex.