Toujours dans le viseur de l’OM, Ludovic Blas pourrait quitter le Stade Rennais à moindre coût lors du prochain mercato hivernal.

Régulièrement associé à l’Olympique de Marseille ces dernières années, Ludovic Blas pourrait de nouveau faire parler de lui du côté de la Canebière à l’approche du mercato hivernal. À en croire les informations de 433foot, le milieu offensif du Stade Rennais serait toujours dans le viseur des dirigeants marseillais. Une piste qui aurait du sens puisque Bruno Genesio connaît parfaitement l’ancien joueur du FC Nantes, pour l’avoir eu sous ses ordres à Rennes en 2023.

Ludovic Blas disponible pour seulement 4 millions d’euros ?

En manque de temps de jeu cette saison sous les ordres de Franck Haise, Ludovic Blas n’a disputé que 303 minutes en neuf apparitions en Ligue 1, dont seulement trois titularisations, pour une passe décisive. En fin de contrat en juin 2027 avec le club breton, le milieu offensif pourrait représenter une belle opportunité de marché pour l’OM. Un montant d’environ 4 millions d’euros est évoqué pour un transfert dès cet hiver, à six mois de l’expiration de son bail avec les Rouge et Noir.

La DNCG pourrait conditionner son arrivée à l’OM

Mais si les conditions financières de cette opération semblent attractives pour le club phocéen, un obstacle pourrait compliquer les plans de la direction olympienne. Une éventuelle arrivée de Ludovic Blas à Marseille dépendrait en effet des contraintes imposées à l’OM par la DNCG, le gendarme financier du football français. Aucun accord n’est pour l’heure annoncé dans ce dossier, mais la situation contractuelle du Rennais pourrait en faire une piste intéressante à creuser lors du prochain mercato hivernal.