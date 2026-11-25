Pierre-Emile Hojbjerg a tenu à clarifier sa situation à l’OM alors que son avenir alimente les discussions. Attaché au club phocéen, le milieu danois se dit également disposé à consentir des efforts pour aider sa direction.

Hojbjerg dément certaines informations

Pierre-Emile Hojbjerg a profité d’une prise de parole relayée sur X pour répondre aux informations qui circulent à son sujet. Sans entrer dans le détail, le milieu de terrain assure que tout ce qui est publié dans la presse ne correspond pas forcément à la réalité.

« Parfois, il y a des choses qui sortent dans la presse et qui sont fausses », a-t-il prévenu. Un message clair au moment où son avenir à Marseille fait de nouveau parler. Le Danois n’a toutefois pas affirmé qu’il terminerait sa carrière à l’OM, préférant conserver une position mesurée.

Pierre-Emile Hojbjerg assure adorer jouer pour l’OM et rappelle qu’il souhaitait déjà rester cet été. Le milieu danois promet de tout donner jusqu’à son départ. — @GuillaumeTarpi https://twitter.com/GuillaumeTarpi/status/2125589946291376398

« J’adore jouer pour l’OM »

L’ancien joueur de Tottenham a surtout réaffirmé son attachement à la maison phocéenne. « J’adore jouer pour l’OM, je l’ai encore dit au coach l’autre jour, c’est un club extraordinaire », a-t-il confié. Hojbjerg précise également qu’il avait envie de rester durant l’été et qu’il était prêt à faire les efforts nécessaires pour poursuivre l’aventure.

« Je suis très fier de jouer pour l’OM », insiste-t-il. Une déclaration forte, même si l’intéressé ne fixe aucune échéance concernant la suite de son parcours. « Jusqu’à quand ? Je ne sais pas, mais je donnerai tout jusqu’à mon départ », ajoute le milieu marseillais.

Un effort salarial évoqué en interne

Interrogé sur la possibilité de revoir son salaire à la baisse, Hojbjerg n’a pas fermé la porte. Il affirme être « prêt à aider le club », tout en refusant logiquement de négocier sa situation personnelle sur la place publique.

« Je ne vais pas en parler dans les médias, cela se règle en interne », a-t-il expliqué. Le Danois renvoie ainsi ce dossier aux discussions avec la direction de l’OM, sans confirmer qu’un accord existe déjà. Sa volonté affichée demeure néanmoins limpide : tant qu’il portera le maillot olympien, Hojbjerg entend rester pleinement investi.