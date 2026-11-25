INFO BUT!

Selon nos informations, le nom de Pierre Sage circule bel et bien au Stade Rennais en cas de départ de Franck Haise. Il n’est pas le seul…

« L’ombre de Pierre Sage plane au-dessus du Stade Rennais. » En plus du RC Strasbourg, intérêt confirmé depuis, c’est en ces termes qu’une source proche du club breton nous avait alertés, quelques jours avant la nomination de Didier Digard au RC Lens. Une confidence qui prend aujourd’hui une résonance particulière, alors que les interrogations autour de Franck Haise se multiplient et que les dires de l’insider rennais Jonathan vont dans le même sens.

« L’ombre de Sage plane au-dessus du Stade Rennais »

Sage a donc bien été évoqué dans l’environnement du Stade Rennais. Son profil est donc identifié discrètement en Bretagne, même si aucune décision concernant Haise n’est à ce stade annoncée. L’actuel entraîneur des Rouge et Noir conserve encore du crédit auprès de sa direction. Mais sa situation n’est pas totalement sécurisée.

Les résultats et le contenu proposés par son équipe sont désormais scrutés de près. Le nul concédé à Lorient (1-1), dimanche, n’a pas arrangé les choses. Toujours d’après nos informations, la sortie médiatique de Haise après l’interview musclée de Nicolas de Tavernost aurait également été diversement appréciée en interne. Un redressement est attendu d’ici à la trêve hivernale.

Parrot ciblé en cas de restructuration au Stade Rennais ?

Les mouvements attendus au Stade Rennais pourraient ne pas concerner que le seul Sage. « Le nom de Benjamin Parrot est aussi évoqué en cas de restructuration interne », nous a aussi glissé cette même source. Un élément qui ferait entrer le RC Lens dans l’équation. Depuis le départ de Yannick Cahuzac et l’arrivée de Digard, le calme est quelque peu revenu dans l’environnement du club artésien.

À ce stade, aucune approche n’a été effectuée auprès de Parrot, dont le travail est très apprécié par Joseph Oughourlian. Rien n’indique donc qu’un départ soit à l’ordre du jour du côté de l’Artois. Reste que cette confidence mérite d’être gardée à l’esprit. Si le Stade Rennais venait à revoir son organisation, avec une possible mise en retrait d’Arnaud Pouille, le nom de Parrot pourrait refaire surface. Avant cela, Haise a encore les cartes en mains pour dissiper toutes les interrogations ou presque. Le message est clair.