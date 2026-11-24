La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En feu depuis le début de saison au racing Santander, Yassir Zabiri (Stade Rennais, 21 ans) rêve d’un avenir au FC Barcelone… qui le convoite au mercato.

Yassir Zabiri est en train de se faire un nom en Espagne. Prêté cette saison au Racing Santander par le Stade Rennais, l’avant-centre marocain réalise un exercice remarquable. Il a encore frappé ce dimanche en inscrivant un doublé lors de la victoire face à la Real Sociedad (3-2).

Le FC Barcelone suit Zabiri, le Rennais en rêve

Son bilan est impressionnant : 11 buts en 13 rencontres de championnat. Le Marocain occupe ainsi la troisième place du classement des meilleurs buteurs de Liga, derrière Raphinha (15 buts) et Kylian Mbappé (13). Des statistiques qui ne passent évidemment pas inaperçues sur le marché des transferts.

Selon RMC Sport, les performances de l’attaquant sont appréciées au Stade Rennais, où il reste en contact avec les dirigeants. Son prêt au Racing Santander ne comporte pas d’option d’achat : sauf évolution de sa situation, il doit donc retrouver la Bretagne à l’issue de la saison.

Mais un prétendant de taille pourrait changer la donne. D’après l’émission espagnole El Chiringuito, le FC Barcelone suivrait de près la progression du jeune international marocain. Un intérêt qui ne laisserait pas Zabiri indifférent, bien au contraire.

Le Stade Rennais face à un dossier mercato inattendu

José Alvarez affirme que le joueur serait particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre le club catalan : « Zabiri est comme un fou à l’idée de signer au Barça ». Le journaliste évoque également un possible recrutement autour de 20 millions d’euros.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2029, Yassir Zabiri pourrait donc devenir l’un des dossiers à suivre lors du prochain mercato estival. Le club breton devra notamment décider quelle place réserver à un joueur qui s’épanouit loin de la Bretagne et dont la cote grimpe rapidement.

Pour l’instant, aucun accord n’est annoncé et l’intérêt barcelonais reste à confirmer par une éventuelle offensive concrète. Mais avec 11 buts en 13 matchs et un prétendant aussi prestigieux que le Barça, Zabiri pourrait bien animer le marché des transferts dans les prochains mois. L’OM, Arsenal et l’Atlético Madrid sont aussi cités comme prétendants.