Il y a douze mois, Rennes relançait sa saison en écartant deux cadres du vestiaire. Un an plus tard, malgré des ambitions intactes, le club breton semble replongé dans le doute et la tourmente.

Il y a un an : la révolution Beye secouait le vestiaire

Le 24 novembre 2025, le Stade Rennais vivait un de ces tournants dont raffole la Ligue 1. L’équipe, alors dirigée par Habib Beye, venait d’opérer un virage spectaculaire après un début de saison inquiétant : trois victoires et un nul avaient soudainement fait oublier la zone de turbulences. Mais ce regain de forme ne devait rien au hasard. L’entraîneur tranchait dans le vif en écartant deux cadres du groupe professionnel : Seko Fofana, revenu au club auréolé d’un statut XXL mais plombé par ses états d’âme et ses performances irrégulières, et Ludovic Blas, dont la saison peinait à décoller. Rennes, neuvième, tentait alors de recoller au wagon européen, et l’autorité affichée de Beye paraissait remettre le projet sur les rails. Les supporters, eux, oscillaient entre frustration d’avoir vu des recrues majeures défaillir et espoir d’une dynamique retrouvée.

Un an plus tard : le grand ménage… mais sans éclaircie

Douze mois plus tard, le décor a radicalement changé, sans que les vieux démons aient vraiment disparu. Exit Beye, place à Franck Haise, mais la stabilité reste un mirage. Sur le terrain, le Stade Rennais végète encore autour de la neuvième place, loin des ambitions européennes affichées. En coulisses, la tension est palpable : le club s’apprête à licencier un cadre de l’organigramme, tandis que la pression médiatique monte d’un cran. Les critiques fusent sur la gestion sportive et la défense, jugée l’une des plus friables du championnat. Daniel Riolo réclame un « coup de balai du sol au plafond », preuve que personne n’est épargné par la crise d’identité qui traverse Rennes.

Pourtant, le club ne renonce pas à ses ambitions et prépare déjà le mercato hivernal, entre envie de frapper fort (prolongation XXL d’Aït Boudlal, dossier brûlant autour de jeunes talents comme Joseph Peter) et nécessité de corriger les failles, notamment défensives. Mais le contraste est saisissant : quand, il y a un an, l’exclusion de deux stars incarnait un sursaut d’autorité et d’espoir, la valse des dirigeants et la fragilité sportive actuelles laissent flotter un parfum d’instabilité chronique. Le Stade Rennais voulait tourner la page des indésirables ; il doit désormais éviter de s’enfermer dans une crise sans fin. Entre coups d’éclat et doutes persistants, le club breton cherche toujours la recette pour enfin transformer ses promesses en réalité.