Daniel Riolo invite les dirigeants du Stade Rennais à faire le ménage le plus vite possible. Dans ce registre, Franck Haise serait fragilisé.

Le climat devient de plus en plus tendu au Stade Rennais. Avec un budget parmi les plus importants du championnat et des ambitions européennes clairement affichées, le club breton peine à trouver son rythme lors de cet exercice 2026-2027.

Daniel Riolo réclame un grand ménage au Stade Rennais

La neuvième place occupée actuellement par les Rennais ne correspond absolument pas aux objectifs fixés. Les prestations de l’équipe suscitent également de nombreuses interrogations, notamment après les dernières sorties jugées insuffisantes. Une situation qui a fait réagir Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC Sport, le consultant s’est montré particulièrement sévère à l’égard de l’ensemble de l’organisation rennaise.

Le journaliste n’a pas simplement ciblé les joueurs ou les performances de l’équipe. Pour lui, c’est toute la structure sportive du Stade Rennais qui doit être remise en question. « Rennes c’est nullissime, catastrophique. Tout le monde dehors ! Pouille, Haise, la performance, le directeur sportif : grand ménage ! Au revoir tout le monde. À un moment, le coup de balai doit être complet, du sol au plafond », a-t-il lancé sur RMC Sport.

Daniel Riolo a également insisté sur la frustration que peuvent ressentir les supporters rennais. Malgré une ambiance qu’il juge toujours excellente au Roazhon Park, le consultant estime que le spectacle proposé sur le terrain n’est pas à la hauteur. « Si j’étais supporter, je serais au bout du rouleau. Je viens au stade, l’ambiance est toujours top, mais y’a rien. Contre Lorient ils doivent perdre », a-t-il notamment ajouté. Des propos particulièrement virulents qui illustrent la pression entourant actuellement le club breton.

Franck Haise déjà sur un siège éjectable ?

Dans ce contexte, la situation de Franck Haise mérite une attention particulière. L’entraîneur du Stade Rennais se retrouve directement concerné par les critiques, alors que les résultats ne répondent pas aux attentes de la direction et des supporters. Et le calendrier pourrait rapidement devenir déterminant.

Selon L’Équipe, la question de son avenir pourrait se poser dès cette semaine en l’absence d’amélioration sensible lors des deux prochains rendez-vous. Le Stade Rennais doit d’abord se déplacer à Nimègue jeudi en Ligue Europa, avant de retrouver Toulouse dimanche en Ligue 1. Deux rencontres importantes pour Franck Haise, qui devra montrer des signes de réaction avec son équipe.

Le déplacement européen à Nimègue constituera une première occasion de répondre aux critiques. Quelques jours plus tard, le rendez-vous face à Toulouse permettra également de mesurer la capacité des Rennais à retrouver de la régularité en championnat. Pour l’instant, aucune décision concernant un éventuel départ de Franck Haise n’est officialisée. Mais la situation de l’entraîneur pourrait rapidement devenir un sujet majeur en interne.