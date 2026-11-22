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Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le FC Lorient.

Ce dimanche, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour la 11e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Franck Haise. Coup d’envoi à 17h15 au stade du Moustoir.

La compo du Stade Rennais

Samba – Rouault, Cresswell, Oliveira – Reynolds, Szymański, Rongier (cap), Camara, Nagida – Al-Tamari, Dia.