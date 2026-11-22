Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le FC Lorient.
Ce dimanche, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour la 11e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Franck Haise. Coup d’envoi à 17h15 au stade du Moustoir.
La compo du Stade Rennais
Samba – Rouault, Cresswell, Oliveira – Reynolds, Szymański, Rongier (cap), Camara, Nagida – Al-Tamari, Dia.
🔴⚫ La compo du Stade Rennais pour affronter Lorient ce dimanche en Ligue 1. #FCLSRFC➡️ 21e et 22e : Lemaître et Mayenda. https://t.co/wKLs7Ws8VO— ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) November 22, 2026
Stade Rennais en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|6
|Stade Brestois
|11
|+7
|18
|7
|OGC Nice
|11
|+2
|17
|8
|AS Monaco
|11
|+2
|17
|9
|Stade Rennais
|11
|0
|17
|10
|Lorient FC
|11
|+1
|16
|11
|RC Lens
|11
|+2
|14
9e sur 18 · 5V 2N 4D
DVDD
· Ligue 1 J11
13,90N3,2521,81Cotes PMU
Notre prono Victoire du Stade Rennais (1-2) Lire l'analyse →
· Ligue 1 J12
12,40N3,4522,48Cotes PMU
- DStade Rennais 1-2 LOSCprono ✗
- DOGC Nice 5-2 Stade Rennais
- VStade Rennais 3-0 RC Strasbourg