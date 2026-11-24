La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité pour remplacer Harry Kane au Bayern Munich après sa grave blessure, Amine Gouiri (26 ans) n’est pas une priorité hivernale du club allemand.

La grave blessure à la cheville de Harry Kane oblige le Bayern Munich à revoir ses plans offensifs. Privé de son buteur vedette pour plusieurs mois, le club allemand étudie différentes possibilités afin de renforcer son secteur offensif dès janvier.

Le Bayern Munich explore d’autres pistes que Gouiri

Selon Bild, sept profils sont actuellement à l’étude pour compenser cette absence. Mais contrairement à certaines informations qui avaient circulé ces derniers jours, Amine Gouiri ne figurerait pas parmi les joueurs ciblés en priorité par les dirigeants bavarois. Une nouvelle intéressante pour l’OM, qui pourrait ainsi éviter de voir l’un de ses attaquants attirer les convoitises d’un géant européen. Le Bayern semble en effet privilégier d’autres profils, avec notamment une attention particulière portée à Nicolò Tresoldi.

L’avant-centre de 22 ans, qui évolue au Club Bruges, serait particulièrement apprécié. International espoir allemand, également courtisé par l’Italie, il a déjà séduit plusieurs formations européennes, dont l’AC Milan. Le Bayern pourrait donc devoir affronter une concurrence importante pour le recruter. Le club belge réclamerait environ 60 millions d’euros pour envisager son départ dès janvier.

Plusieurs attaquants sur la short-list munichoise

Tresoldi n’est toutefois pas le seul nom étudié en Bavière. D’après la presse italienne, Ricardo Pepi, ancien joueur d’Augsbourg aujourd’hui au PSV Eindhoven, et Igor Thiago, qui évolue à Brentford, figureraient également dans les réflexions du Bayern. De son côté, Bild évoque la piste Younes Ebnoutalib. L’attaquant de 23 ans de l’Eintracht Francfort réalise une saison particulièrement remarquée avec huit buts en douze rencontres.

Apprécié par Jürgen Klopp, il serait même comparé en interne au jeune Robert Lewandowski. Paris Brunner, désormais à Monaco après avoir été considéré comme l’un des grands espoirs du Borussia Dortmund, ferait également partie des profils évoqués. La presse italienne mentionne aussi Folarin Balogun, tandis que Sky Sport Germany avance l’hypothèse d’un retour d’Eric Maxim Choupo-Moting, qui pourrait être libre dans quelques mois.

Gouiri peut-il rester tranquille à l’OM ?

Autant de possibilités qui démontrent que le Bayern dispose de plusieurs options pour tenter de compenser l’absence de Harry Kane.Pour Amine Gouiri, cette situation constitue forcément un signal intéressant. Son nom avait circulé dans les discussions autour du remplacement de Harry Kane, mais les premières tendances concernant la short-list munichoise ne semblent pas confirmer un intérêt prioritaire.

L’OM peut donc envisager plus sereinement la suite du mercato, même si rien ne garantit qu’aucun autre club ne viendra se renseigner sur l’international algérien. À Marseille, conserver des solutions offensives de qualité reste évidemment important pour la suite de la saison. Gouiri représente un profil précieux grâce à sa polyvalence et à sa capacité à évoluer à différents postes de l’attaque.