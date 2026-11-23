Encore renversé par Le Mans au Vélodrome (2-3), l’OM doit impérativement corriger ses failles défensives cet hiver. Quatre profils accessibles se dégagent déjà, dont deux joueurs libres et un ancien de la maison.

Le constat d’Opta confirmé contre Le Mans

On vous en parlait ce dimanche : le verdict d’Opta avait déjà placé Marseille au fond du classement européen. La défaite contre Le Mans n’a fait que prolonger ce constat inquiétant, les Sarthois ayant généré 3,94 xG sur la pelouse du Vélodrome.

Avec 2,40 xG concédés en moyenne par match de Ligue 1, l’équipe de Bruno Genesio possède la deuxième défense la plus friable des cinq grands championnats européens dans ce domaine. Sur 96 formations, seul Augsbourg fait moins bien avec 2,43 xG concédés par rencontre.

Actuel cinquième de Ligue 1, l’OM a donc placé le recrutement d’un défenseur central parmi ses trois priorités du mercato hivernal, avec un milieu box-to-box et un avant-centre. La direction phocéenne privilégierait un joueur connaissant déjà le Championnat et susceptible d’arriver en prêt, ses moyens s’annonçant limités en janvier.

Gigot, le retour le plus évident mais risqué

Dans ce contexte, Top Mercato avance quatre solutions pour renforcer l’arrière-garde marseillaise. La première mène à Samuel Gigot, libre depuis la fin de son contrat avec la Lazio. À 32 ans, l’ancien capitaine connaît parfaitement la maison après avoir disputé 66 rencontres sous le maillot olympien.

Cette piste comporte toutefois une réserve importante. Gigot souffrirait actuellement du dos et l’OM devra s’assurer de sa capacité à retrouver rapidement la compétition avant d’envisager un retour. Rodrigao représente une autre option parmi les joueurs libres. Le Brésilien de 31 ans, parti de l’Étoile Rouge en octobre, sortait de 36 apparitions la saison passée mais n’a jamais évolué en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille annonce le lancement d’Espoirs Olympiens, un programme de soutien réunissant 30 clubs amateurs de Marseille et du territoire. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2124851624740880763

Guerreiro et Diomandé, deux profils différents

Libre lui aussi, Raphaël Guerreiro pourrait apporter son expérience sur le côté gauche en cas de départ d’Emerson. Le Portugais de 32 ans compte 223 matchs de Bundesliga avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, mais aussi 102 rencontres de Ligue 1 disputées sous les couleurs de Lorient.

La piste la plus conforme aux critères marseillais conduit néanmoins à Sinaly Diomandé. Peu utilisé par Will Still à Auxerre, le défenseur central ivoirien n’a joué que quatre matchs cette saison et est resté sept fois sur le banc. L’ancien Lyonnais était pourtant un titulaire régulier lors des deux exercices précédents.

Un prêt permettrait à l’OM d’ajouter un élément rompu à la Ligue 1 sans engager une dépense trop lourde. Reste à convaincre l’AJA de céder un joueur de 25 ans dont le contrat arrive à son terme en fin de saison. Entre urgence sportive et marge financière réduite, Marseille ne pourra pas se permettre de se tromper.