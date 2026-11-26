À l’occasion de son rendez-vous européen face au Levski Sofia, l’Olympique de Marseille va devoir composer avec une absence de taille. Le groupe marseillais a été dévoilé et une mauvaise surprise attend les supporters olympiens : Timothy Weah manque à l’appel.

Quelques jours après sa défaite frustrante face au Mans (2-3) en Ligue 1, l’Olympique de Marseille retrouve la scène européenne ce jeudi soir. Les hommes de Bruno Genesio accueillent le Levski Sofia au Vélodrome à 18h45, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Une rencontre qui doit permettre au club phocéen de retrouver de la confiance et de se relancer dans la course à la qualification.

Mais alors que les Olympiens s’apprêtent à disputer un rendez-vous important pour la suite de leur campagne européenne, Bruno Genesio va devoir revoir ses plans. Ce jeudi matin, l’OM a officiellement communiqué le groupe retenu par le technicien français et un nom manque étonnamment à l’appel.

Timothy Weah absent à la surprise générale

Annoncé titulaire dans le couloir droit de la défense marseillaise par la plupart des médias, Timothy Weah ne figure finalement pas dans le groupe olympien. Une absence inattendue pour le capitaine de l’OM, qui s’est imposé comme l’un des éléments importants du dispositif de Bruno Genesio.

Comme le souligne Foot01, aucune explication n’a pour le moment été apportée concernant l’absence de l’international américain. Difficile donc de savoir si le joueur souffre d’un pépin physique ou si une autre raison explique son forfait de dernière minute. Le club phocéen pourrait apporter davantage de précisions dans les prochaines heures.

Bruno Genesio contraint de revoir ses plans

Cette absence tombe particulièrement mal pour l’entraîneur marseillais, qui doit déjà composer avec plusieurs indisponibilités dans le secteur défensif. La polyvalence de Timothy Weah, capable d’évoluer à différents postes dans le couloir droit, aurait pourtant été précieuse face à la formation bulgare.

Bruno Genesio va donc devoir trouver une nouvelle solution pour équilibrer son onze de départ, sans perdre en efficacité offensive. Face à un adversaire susceptible de laisser la possession du ballon aux Marseillais, l’apport des joueurs de couloir pourrait être déterminant pour trouver la faille.

Le technicien français pourra néanmoins compter sur le retour de Pierre-Emile Højbjerg à l’entraînement, après son absence face au Mans pour cause de maladie.

Dans un contexte où l’OM doit rapidement renouer avec la victoire et rassurer ses supporters, cette absence de dernière minute constitue un nouveau contretemps. Aux Olympiens de trouver les ressources nécessaires pour faire oublier leurs dernières désillusions et offrir une belle soirée européenne au public du Vélodrome.