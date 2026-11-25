Parti à l’AS Rome après six saisons à Marseille, Leonardo Balerdi s’est rapidement imposé en Serie A. Malgré quelques erreurs encore coûteuses, Medhi Benatia se montre particulièrement élogieux envers l’ancien capitaine de l’OM.

Balerdi a surpris son ancien dirigeant

Leonardo Balerdi n’a pas mis longtemps à trouver ses marques en Italie. Transféré à l’AS Rome cet été après six saisons passées dans la cité phocéenne, le défenseur argentin a rapidement marqué les esprits par son impact et sa personnalité. Une adaptation express qui a même étonné Medhi Benatia, lequel l’avait côtoyé à Marseille.

« Par rapport à la dernière saison qu’on a passée ensemble où il a été marqué, j’ai été surpris de son impact sur la Serie A », a confié l’ancien international marocain mercredi sur Canal+, dans des propos relayés par Foot Mercato.

L’ancien directeur du football marseillais rappelle également que Gian Piero Gasperini avait comparé l’Argentin à Franco Baresi. Un compliment particulièrement fort en Italie, où l’ancien Milanais demeure une référence absolue à son poste.

Des qualités modernes, mais toujours quelques absences

Benatia ne masque toutefois pas les défauts de celui qui était arrivé à l’OM en provenance du Borussia Dortmund. Balerdi reste capable d’alterner des séquences de très haut niveau et des trous de concentration. Ses deux grosses erreurs lors de la défaite de la Roma contre Manchester United (3-2), après avoir mené au score, l’ont encore illustré.

« Il est souvent sur la photo, oui il peut avoir des trous de concentration, mais pour moi, c’est un défenseur moderne, capable de défendre avec personnalité, laisser 60 mètres derrière, il a marqué des buts… », a expliqué Benatia. À ses yeux, le profil de Balerdi correspond parfaitement aux exigences d’une équipe qui cherche à jouer haut et à prendre des risques.

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« S’il n’en faisait pas, il serait peut-être au Real Madrid »

Les erreurs de l’Argentin ne suffisent donc pas à remettre en cause le jugement global de Benatia. L’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich estime même qu’elles sont la contrepartie de son jeu ambitieux et de sa volonté de ne jamais se dérober.

« Forcément, il fait des erreurs, s’il n’en faisait pas, il serait peut-être au Real Madrid. Mais c’est quelqu’un que j’estime parce que c’est quelqu’un qui ne se cache jamais », a-t-il conclu. Une sortie qui résonne avec le parcours de Leonardo Balerdi, souvent discuté à Marseille mais toujours prêt à prendre ses responsabilités. Ses premiers mois romains confirment que le changement de championnat lui a permis de retrouver ses meilleures sensations, sans totalement effacer ses vieux démons.