Bruno Genesio a de nouveau insisté sur l’importance de Pierre-Emile Højbjerg dans son dispositif. S’il attend de son groupe une réponse collective en l’absence du Danois, l’entraîneur de l’OM a également ouvert la porte à une aventure prolongée.

Genesio rappelle le poids de Højbjerg

L’absence de Pierre-Emile Højbjerg ne modifie pas le jugement de Bruno Genesio. Le technicien marseillais assure avoir toujours mesuré le poids du milieu danois dans l’équilibre de son équipe, sans attendre de devoir composer sans lui pour le rappeler publiquement.

« Je n’ai pas attendu qu’il soit absent pour souligner son importance », a ainsi expliqué l’entraîneur de l’OM dans une prise de parole relayée par La Minute OM. Une manière de confirmer le statut particulier du joueur, devenu un élément majeur du projet marseillais.

Genesio refuse toutefois de réduire les performances de son équipe à la présence d’un seul cadre. « On doit aussi être capables de pallier l’absence d’un ou deux joueurs, quels qu’ils soient. On est une équipe », a-t-il ajouté. Un discours qui renvoie directement à la gestion du groupe marseillais par le staff.

L’OM doit apprendre à faire sans son cadre

Le message envoyé au vestiaire est clair. Si Højbjerg occupe une place centrale, son indisponibilité ne peut pas servir d’excuse. Genesio attend des autres Olympiens qu’ils compensent collectivement et maintiennent le niveau d’exigence, même lorsque l’un des hommes forts manque à l’appel.

« Je n’ai pas attendu qu’il soit absent pour souligner son importance. Mais on doit aussi être capables de pallier l’absence d’un ou deux joueurs, quels qu’ils soient. » — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2125595950324310046

Cette situation constitue donc aussi un test pour la profondeur de l’effectif. L’OM doit trouver des solutions internes afin de préserver son fonctionnement, alors que le groupe olympien peut être privé d’un cadre important au cours d’une saison.

Une prolongation liée aux résultats de la saison ?

Genesio s’est enfin projeté sur l’avenir de Højbjerg. Le Danois a déjà affirmé être fier de porter le maillot marseillais et prêt à consentir des efforts pour aller le plus loin possible. Son entraîneur souhaite désormais le voir terminer la saison au niveau affiché actuellement.

« J’ai envie qu’il aille au bout de cette saison avec nous, au niveau qu’il est actuellement, pour aider l’équipe à avoir les meilleurs résultats possibles dans une saison au contexte particulier », a confié Genesio. Avant de glisser une phrase lourde de sens : « Mais ça peut aussi nous lier pour quelque temps si on réussit à faire une bonne saison. » Les résultats de l’OM pourraient donc peser directement sur la suite de l’aventure commune.