Avant la réception de Villefranche, samedi (19h), au 8e tour de la Coupe de France, Ian Cathro a affiché ses ambitions. Si la remontée en Ligue 1 reste l’objectif prioritaire de l’ASSE, le technicien écossais ne compte pas sacrifier la Coupe de France. Bien au contraire : il aimerait même voir son équipe jouer plus souvent !

Après avoir écarté Rumilly-Vallières (2-1) lors de son entrée en lice, l’ASSE retrouve la Coupe de France ce samedi, à Geoffroy-Guichard, face au FC Villefranche Beaujolais, pensionnaire de Ligue 3. Une rencontre que Ian Cathro entend aborder avec le plus grand sérieux, malgré la différence de niveau entre les deux formations et la perspective d’un rendez-vous important en championnat, le 5 décembre, contre Nancy.

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur stéphanois a d’abord fait le point sur son effectif. Trois joueurs manqueront à l’appel : Gautier Larsonneur, Paul Eymard et Elyes Dhaoui. « Il n’y a pas de nouvelles par rapport aux joueurs qui sont suivis par le staff médical, ça suit son cours comme Paul Eymard, Elyes Dhaoui et Gautier Larsonneur. Pour Gautier Larsonneur, c’est en train de s’améliorer mais il ne sera pas disponible. »

Une évolution encourageante pour le capitaine des Verts, toujours convalescent après sa blessure au genou droit. Son retour pourrait intervenir courant décembre, avant la trêve hivernale. En attendant, Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée restent les deux options dans les cages. Cathro n’a toutefois pas souhaité dévoiler son choix pour samedi.

« Si on se fait éliminer, vous serez les premiers à me jeter des cailloux ! »

Interrogé sur la gestion de ses priorités entre la Ligue 2 et la Coupe de France, le technicien écossais a livré une réponse fidèle à son style, mêlant ambition, détermination et une pointe d’humour.

« Notre priorité, tout le monde la connaît et c’est vrai qu’on aura un gros match contre Nancy. Mais chaque chose en son temps. Si on se fait éliminer par Villefranche, vous serez les premiers à me jeter des cailloux ! »

Pas question, donc, de considérer cette rencontre comme une simple parenthèse dans la course à la montée. Cathro veut voir son équipe poursuivre sa progression, tout en entretenant la dynamique positive née des deux derniers succès en championnat, contre Laval (2-0) et à Reims (1-0).

« L’équipe progresse depuis le début de la saison, même si tout n’est pas linéaire. On pensera à Nancy après ce match de Coupe de France. Ce que l’on veut, c’est passer ce tour. »

Et le coach des Verts ne cache pas son envie de prolonger l’aventure dans la compétition. Avec une ambition qui dépasse même le cadre de cette saison : « On ne joue qu’une fois par semaine. J’espère qu’à l’avenir on jouera plus souvent, mais là encore, chaque chose en son temps ! »

Une petite phrase qui en dit long. Derrière l’objectif immédiat de retrouver la Ligue 1, Cathro aspire à voir l’ASSE renouer avec un calendrier plus chargé, celui des clubs engagés sur plusieurs tableaux.