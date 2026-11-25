Promis à un prêt lors du mercato d’hiver, Chico Lamba (23 ans) pourrait finalement rester à l’ASSE sur demande d’Ian Cathro.

Le mercato hivernal de l’ASSE pourrait réserver un premier retournement de situation. Il y a encore quelques jours, l’avenir de Chico Lamba semblait s’écrire loin de Saint-Étienne. Barré par la concurrence dans la hiérarchie des défenseurs centraux, le Portugais était annoncé parmi les candidats à un départ en janvier, sous la forme d’un prêt. Mais les dernières rencontres des Verts ont rebattu les cartes. Selon Peuple Vert, Ian Cathro continue de compter sur le défenseur de 23 ans. Et les choix du technicien écossais lors des deux dernières journées semblent confirmer cette tendance.

Chico Lamba reprend du crédit auprès de Ian Cathro

Deux éléments permettent notamment de comprendre ce changement de situation. Chico Lamba est entré en jeu lors des deux dernières rencontres de l’ASSE, face à Laval puis à Reims. Plus révélateur encore, Ian Cathro lui a accordé sa préférence plutôt qu’à Sohaib Naïr, pourtant considéré comme l’un des joueurs importants du début de saison. Un signal encourageant pour le défenseur portugais, qui semblait progressivement sortir des plans de son entraîneur.

Ces apparitions montrent que le staff stéphanois n’a visiblement pas renoncé à lui offrir une place dans la rotation défensive. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2029, Lamba dispose encore d’une belle marge de progression. À seulement 23 ans, il représente également un investissement sportif sur lequel le club peut avoir intérêt à miser sur la durée.

Les supporters de l’ASSE opposés à son départ en janvier

Cette possible volte-face devrait en tout cas satisfaire une grande partie des supporters stéphanois. Lors d’un récent sondage organisé par But!, une large majorité des participants s’était prononcée contre un départ de Chico Lamba au mercato hivernal, même sous la forme d’un prêt. Un soutien qui témoigne de la confiance conservée par une partie du public envers le défenseur portugais, malgré son temps de jeu irrégulier ces dernières semaines.

Reste désormais à savoir si Ian Cathro décidera définitivement de le conserver jusqu’à la fin de la saison. Rien n’est encore officiellement acté concernant son avenir, mais la tendance est clairement moins favorable à un départ qu’il y a quelques jours.