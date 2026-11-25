Le cafouillage administratif du déplacement des supporters de l’ASSE samedi à Reims (0-1) continue de provoquer une vive indignation.

La direction de l’ASSE entend bien faire la lumière sur les événements survenus lors du déplacement à Reims. Dans un courrier envoyé lundi soir, Ivan Gazidis a directement saisi Laurent Nuñez pour demander des réponses sur les conditions qui ont conduit au retour forcé des supporters vers Saint-Étienne.

Gazidis interpelle directement le ministre de l’Intérieur

Selon Le Progrès, le président de l’ASSE rejoint ainsi la démarche entreprise par le député Pierrick Courbon, qui avait lui aussi décidé d’interpeller le gouvernement. Pour les responsables stéphanois, il est essentiel de comprendre comment près de 1 000 personnes ont pu être empêchées d’assister à la rencontre après avoir effectué un si long trajet. Car au-delà de la frustration des supporters, c’est surtout l’enchaînement des décisions administratives qui pose question.

Entre interdiction, autorisation et nouveau blocage, le dossier a connu de nombreux rebondissements au cours du week-end. Une situation difficilement compréhensible pour les fans concernés, qui ont finalement été stoppés au moment où ils arrivaient à destination. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les difficultés entourant l’encadrement des déplacements de supporters en France. Dans le dossier stéphanois, les décisions de la préfecture, du Conseil d’État et du ministère de l’Intérieur se sont succédé tout au long de la fin de semaine, faisant évoluer la situation à plusieurs reprises.

Le résultat final est particulièrement difficile à accepter pour les supporters concernés : après cinq heures de route, environ 1 000 Stéphanois ont dû rebrousser chemin. Si l’opération s’est déroulée sans heurts, l’incompréhension et la colère restent bien présentes. Les groupes de supporters de l’ASSE ont d’ailleurs annoncé qu’ils comptaient poursuivre leur combat devant la justice. Pour eux, cet épisode ne doit pas rester sans conséquence. Ils souhaitent obtenir des réponses sur les décisions prises et éviter qu’une situation similaire ne se reproduise lors d’un prochain déplacement.

L’ASSE veut que cette affaire ne soit pas oubliée

Le député stéphanois Pierrick Courbon s’est également mobilisé rapidement. Dès dimanche soir, il a adressé un courrier officiel au ministre de l’Intérieur afin de lui faire part de sa colère et de son étonnement. Auprès de But!, ce lundi, il a expliqué sa démarche : « J’ai fait part de ma colère et de mon étonnement vis-à-vis de ces décisions. J’ai alerté pour demander des explications et pour que toute la lumière puisse être faite sur ces événements afin qu’ils ne se reproduisent pas. »

L’élu a également rappelé qu’il connaissait déjà Laurent Nuñez, avec lequel il a eu plusieurs échanges autour de la question du supportérisme. Il estime notamment que la gestion des supporters en France repose sur une doctrine qui doit évoluer. « La doctrine de gestion des supporters en France est à la fois obsolète et inefficace », nous a-t-il notamment rappelé.

Un constat sévère qui dépasse largement le seul cas de l’ASSE. Pour Pierrick Courbon, l’épisode de Reims illustre les limites d’un système dans lequel les décisions peuvent changer à plusieurs reprises, au risque de pénaliser directement des milliers de supporters. En décidant de saisir directement le ministre de l’Intérieur, Ivan Gazidis montre que le club souhaite obtenir des réponses concrètes. L’ASSE ne veut visiblement pas que cet épisode soit rapidement relégué au second plan.