Après la victoire à Reims, Ian Cathro a envoyé un signal fort sur son avenir à l’ASSE, laissant entrevoir une continuité importante pour le projet stéphanois.

L’ASSE pourrait déjà tenir son premier renfort de poids pour la saison prochaine. Et celui-ci ne viendrait pas du mercato, mais bien du banc de touche. Après le succès décroché sur la pelouse de Reims, Ian Cathro a livré une déclaration particulièrement encourageante concernant son avenir dans le Forez.

Interrogé après la rencontre sur beIN Sports, l’entraîneur écossais a clairement affiché son envie de poursuivre l’aventure stéphanoise sur le long terme : « Je suis heureux de dire que je ne suis pas ici uniquement pour cette saison. J’ai envie de rester longtemps et de construire quelque chose qui dure. »

Cathro veut construire sur le long terme à l’ASSE

Cette déclaration ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs semaines, Ian Cathro insiste régulièrement sur l’importance du travail et de la progression collective. Après Reims, il a d’ailleurs rappelé que son groupe était animé par une véritable volonté de progresser. « Notre groupe est obsédé par la progression, par l’envie de s’améliorer », a-t-il expliqué.

Le coach écossais a également souligné la maturité affichée par ses joueurs face à un adversaire de qualité. Une rencontre durant laquelle les Stéphanois ont su s’adapter, défendre avec intelligence et préserver leur avantage.

Après la victoire à Reims, l’ASSE peut donc retenir deux motifs de satisfaction : une équipe qui progresse sur le terrain et un entraîneur qui affiche publiquement son envie de s’inscrire dans la durée. De quoi donner une perspective supplémentaire au projet des Verts.