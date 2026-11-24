Prêté par l’ASSE à l’AJ Auxerre cette saison, Pierre Ekwah comment enfin à faire son retour en Ligue 1.

Le vent semble tourner pour Pierre Ekwah en Bourgogne. Alors que son début de saison était particulièrement compliqué, le milieu de terrain de l’ASSE retrouve progressivement du temps de jeu sous les ordres de Will Still.

Will Still change ses plans pour Ekwah

Le joueur prêté par l’ASSE a ainsi connu sa deuxième titularisation consécutive lors du déplacement de l’AJ Auxerre à Monaco. Une rencontre conclue sur un match nul (1-1), qui confirme que le staff bourguignon commence à lui accorder davantage de confiance.

Ce retour au premier plan représente un véritable changement de situation pour le milieu de terrain. Depuis le début de la saison, Pierre Ekwah avait surtout dû se contenter d’un rôle de remplaçant. Son compteur atteint désormais 223 minutes de jeu.

Ces dernières semaines, Will Still semble donc avoir revu sa position concernant le joueur. Après une période passée dans l’ombre, Ekwah dispose enfin d’une opportunité pour s’installer dans la rotation auxerroise et retrouver du rythme au plus haut niveau.

Une bonne nouvelle pour l’ASSE en vue de juin 2027 ?

Cette éclaircie contraste avec la situation de Djylian N’Guessan. Le jeune joueur, qui évolue à Brest, continue de bénéficier d’un temps de jeu très limité : seulement 28 minutes depuis le début de la saison, malgré les dernières victoires de son équipe.Ce regain de temps de jeu pourrait également avoir des conséquences positives pour l’ASSE.

Pierre Ekwah est prêté à Auxerre avec une option d’achat susceptible d’être levée en juin 2027. Plus le milieu de terrain retrouvera de la régularité et convaincra son entraîneur, plus ses perspectives d’avenir en Bourgogne pourraient évoluer favorablement.

Pour l’ASSE, cette progression constitue donc un signal encourageant dans un dossier qui semblait jusque-là au point mort. Reste désormais à savoir si Ekwah parviendra à confirmer lors des prochaines journées. Ses deux titularisations consécutives représentent un premier tournant, mais le plus important sera de s’installer durablement dans le onze auxerrois.