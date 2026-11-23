L’AS Saint-Étienne peut enfin souffler ! Après plusieurs mois de galère et une longue absence liée à une blessure, un défenseur stéphanois vient de retrouver les terrains. Une excellente nouvelle pour Ian Cathro, qui pourrait prochainement récupérer une solution supplémentaire dans son secteur défensif. Et ce retour était particulièrement attendu dans le Forez !

Les bonnes nouvelles s’enchaînent à l’AS Saint-Étienne ! Alors que l’infirmerie stéphanoise commence progressivement à se vider, un nouveau joueur vient de franchir une étape importante dans son retour à la compétition. Selon les informations de Peuple Vert, Lassana Traoré a enfin retrouvé les terrains ce week-end, après une interminable période d’indisponibilité. Le jeune latéral gauche sénégalais, arrivé dans le Forez à l’été 2025, a même été titularisé avec l’équipe réserve. Un signal particulièrement encourageant pour un joueur dont les premiers mois sous le maillot vert ont été largement perturbés par les blessures.

Recruté en provenance de l’académie Diambars, Lassana Traoré avait pourtant suscité de réels espoirs lors de sa signature. Loïc Perrin avait notamment salué les qualités et le potentiel du jeune Sénégalais, repéré par les recruteurs stéphanois. Mais son adaptation au football français s’est révélée beaucoup plus compliquée que prévu.

Après une opération et plusieurs rechutes, Traoré voit enfin le bout du tunnel !

La première saison de Lassana Traoré à l’ASSE a rapidement tourné au cauchemar. Après une préparation estivale qui n’avait pas totalement convaincu le staff technique, le défenseur n’avait eu droit qu’à une brève apparition avec les professionnels, lors de la première journée de championnat contre Laval.

La suite a été beaucoup plus difficile. Touché aux ischio-jambiers, le jeune joueur a été contraint de subir une intervention chirurgicale. Une opération suivie d’une période de récupération particulièrement délicate, marquée par des douleurs persistantes et plusieurs rechutes.

Mais cette fois, le bout du tunnel semble enfin se rapprocher. De retour à l’entraînement collectif depuis la fin du mois d’octobre, Traoré a franchi une étape supplémentaire dimanche en retrouvant la compétition officielle avec la réserve stéphanoise.

Titularisé par Sylvain Gibert face au Stade Beaucairois, le latéral gauche a disputé la première période avant de céder sa place à Oussama Benkou à la pause. Une reprise maîtrisée qui s’est accompagnée d’une victoire des Verts (2-0), grâce à des réalisations de Mourtada Gueye et Étienne Mendy.

Une nouvelle solution pour Ian Cathro dans les prochaines semaines ?

Si cette première apparition ne signifie pas encore que Lassana Traoré est prêt à retrouver immédiatement le groupe professionnel, elle constitue une avancée majeure dans sa rééducation. Le défenseur va désormais devoir accumuler du temps de jeu avec la réserve afin de retrouver progressivement ses sensations et son rythme de compétition.

Pour Ian Cathro, cette évolution représente une bonne nouvelle supplémentaire. Alors que le technicien stéphanois dispose désormais d’un effectif presque au complet, le retour de Traoré pourrait lui offrir une option supplémentaire sur le côté gauche de la défense dans les prochaines semaines.

Reste toutefois à savoir si le jeune Sénégalais parviendra à convaincre le staff technique de lui accorder une nouvelle chance en Ligue 2. Après une première expérience très limitée chez les professionnels, il devra d’abord démontrer qu’il a définitivement tourné la page de ses problèmes physiques.

Une chose est certaine : après des mois de frustration, Lassana Traoré retrouve enfin le sourire. Et pour l’ASSE, ce retour pourrait bien ressembler à un renfort supplémentaire sans passer par le mercato !