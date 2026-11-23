Mauvaise nouvelle pour l’ASSE ! Alors qu’il commençait à se faire une place dans le groupe professionnel, un jeune espoir stéphanois vient de subir un sérieux coup d’arrêt. Contraint de passer sur la table d’opération, Modibo Sissoko va devoir s’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Un véritable coup de massue pour le milieu malien, dont la progression semblait prometteuse.

Les mauvaises nouvelles continuent de s’accumuler à l’AS Saint-Étienne ! Alors que le club du Forez doit déjà composer avec plusieurs pépins physiques, un nouveau joueur vient de rejoindre l’infirmerie pour une longue durée. Selon les informations de Peuple Vert, Modibo Sissoko a été contraint de subir une intervention chirurgicale pour soigner une pubalgie persistante. Une blessure particulièrement frustrante pour le jeune milieu de terrain, qui commençait justement à entrevoir les portes de l’équipe première.

Arrivé dans le Forez à l’été 2025, le joueur malien avait progressivement franchi les étapes pour se rapprocher du groupe professionnel. Ian Cathro lui avait notamment offert ses premières convocations en Ligue 2, avec deux présences sur le banc face à Grenoble et Dijon, lors des troisième et quatrième journées. Des signes encourageants qui laissaient espérer une intégration plus régulière chez les professionnels. Mais la suite de son aventure stéphanoise vient de prendre une tournure bien différente.

Une opération qui tombe au pire moment pour Sissoko

Car depuis ces premières apparitions dans le groupe, Modibo Sissoko avait complètement disparu de la circulation. Plus aucune convocation avec les professionnels, ni même de présence avec la réserve. Une absence qui pouvait interpeller, mais dont l’explication est désormais connue.

Victime d’une pubalgie, le milieu de terrain n’a finalement pas échappé à une opération. Une décision médicale qui implique désormais une période de repos, suivie d’un long travail de rééducation. Selon Peuple Vert, son indisponibilité devrait se prolonger pendant plusieurs mois, même si aucune date précise de retour n’a encore été communiquée.

Pour le joueur, le timing est particulièrement cruel. Alors qu’il semblait gagner du terrain dans la hiérarchie stéphanoise, il va devoir repartir de zéro sur le plan physique. Une situation d’autant plus frustrante qu’il espérait probablement profiter de cette saison pour poursuivre son apprentissage au contact des professionnels.

Un nouveau casse-tête pour l’ASSE ?

Si cette blessure ne bouleverse pas immédiatement les plans de Ian Cathro, elle représente tout de même une mauvaise nouvelle pour la profondeur de l’effectif. Avec Sissoko, l’ASSE perd temporairement un jeune élément susceptible d’apporter une solution supplémentaire dans l’entrejeu.

Le club stéphanois devra surtout veiller à ne pas précipiter son retour. Après une opération liée à une pubalgie, la reprise demande de la prudence et un accompagnement adapté. L’objectif sera donc de permettre au jeune Malien de retrouver l’intégralité de ses moyens avant d’envisager un retour à la compétition.

En attendant, cette blessure vient freiner une progression qui avait pourtant commencé à attirer l’attention du staff professionnel. Pour Modibo Sissoko, le plus dur commence désormais : retrouver sa condition physique et revenir suffisamment fort pour reprendre sa place dans les plans stéphanois.