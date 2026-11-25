Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures a nettement renforcé la capacité d’investissement des Verts. Le bilan actualisé des trois derniers mercatos confirme toutefois que les dépenses ne garantissent pas, à elles seules, la réussite sportive.

La barre des 60 M€ presque atteinte

Le changement d’ère est désormais visible dans les comptes. Selon les chiffres compilés par En Vert et Contre Tous, l’ASSE a investi précisément 59,45 M€ sur le marché des transferts depuis le rachat du club par Kilmer Sports Ventures, officialisé le 3 juin 2024.

La saison 2024-2025 avait lancé le mouvement avec 23,1 M€ dépensés durant le mercato estival, sans renfort payant en janvier. L’exercice suivant a établi un record : 23,6 M€ engagés l’été, puis 2,4 M€ supplémentaires pendant l’hiver. Enfin, 10,35 M€ ont été déboursés depuis le début de la saison 2026-2027.

Un changement de méthode déjà perceptible

On vous en parlait au début du mois d’août : les quelque 10 M€ investis cet été illustraient surtout le changement de méthode opéré par Kilmer. Le nouveau bilan permet aujourd’hui de mesurer l’effort cumulé consenti par l’actionnaire américain, bien au-delà d’un seul marché.

La comparaison avec la période précédant la vente est nette. Lors de la saison de la remontée en Ligue 1, le club du Forez n’avait investi que 3,1 M€ sur les deux fenêtres de transferts. Kilmer a donc redonné à l’ASSE une marge de manœuvre que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne pouvaient plus assurer dans un contexte marqué par la baisse des revenus liés aux droits télévisés.

Les dépenses ne suffisent pas à garantir les résultats

Ce total conséquent ne dit pourtant pas tout de la qualité du recrutement. Le mercato 2025-2026, le plus coûteux depuis l’arrivée de KSV avec 26 M€ engagés, n’est pas nécessairement celui qui a donné le plus de satisfaction. Le dernier marché, moins onéreux, apparaît plus cohérent, notamment grâce à la structuration progressive de la cellule de recrutement stéphanoise.

Le dernier Reims-ASSE avait scellé le destin d’Eirik Horneland : à onze contre dix, les Verts avaient encaissé un but sans parvenir à revenir, tout en perdant Jaber et Lamba sur blessure. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2124036337804431543

Cet épisode rappelle que les moyens financiers n’effacent ni les erreurs de construction ni les aléas sportifs. En cas d’accession en Ligue 1, la direction stéphanoise devra néanmoins conserver une enveloppe importante tout en évitant de reproduire les choix peu concluants effectués lors des premiers mois de Kilmer dans le Forez.