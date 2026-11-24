Le 8e tour de la Coupe de France entre le FC Nantes et Nueillaubiers (R1) qui se déroulera ce dimanche à 16h pourrait être diffusé.

Le FC Nantes disputera son 8e tour de Coupe de France ce dimanche 29 novembre à 16 heures face à Nueillaubiers. Une affiche sur le papier largement à la portée des hommes de Grégory Poirier, mais qui nécessitera tout de même du sérieux pour éviter le piège face à une formation évoluant en Régional 1. Et les supporters des Canaris pourraient finalement pouvoir suivre cette rencontre à distance.

FC Nantes-Nueillaubiers diffusé sur FFFTV ?

Selon l’insider nantais FCNHistory, le match entre Nueillaubiers et le FC Nantes pourrait être retransmis en direct sur FFFTV. Une possibilité intéressante, même si l’information reste encore à confirmer officiellement. Si cette diffusion venait à être validée, elle permettrait à un grand nombre de supporters de ne rien manquer de cette entrée en lice dans les tours avancés de la compétition.

Cette éventuelle retransmission intervient dans un contexte plutôt favorable pour le FC Nantes. Les Jaune et Vert restent en effet sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues et abordent ce rendez-vous avec une confiance retrouvée.

Une série à prolonger pour les Canaris

Face à Nueillaubiers, l’objectif du FC Nantes sera évidemment de poursuivre cette série et de décrocher une qualification pour le tour suivant. Mais attention à l’excès de confiance : la Coupe de France réserve régulièrement son lot de surprises, et les formations amateurs abordent généralement ce type de rencontre avec une motivation décuplée.

Pour les Canaris, il faudra donc afficher le sérieux nécessaire afin de respecter leur adversaire et éviter toute mauvaise surprise. En attendant une confirmation concernant la diffusion sur FFFTV, les supporters du FC Nantes peuvent espérer une bonne nouvelle. Une qualification à aller chercher, une dynamique à entretenir et peut-être un match accessible en direct pour suivre les Canaris : le programme pourrait être idéal pour les amoureux du club !