Voici les compositions officielles du match de la 13e journée de Ligue 2 entre le FC Nantes et Grenoble.

Le FC Nantes reçoit ce samedi (14h) Grenoble, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2. Remontés à la 14e place après sa victoire à Pau (0-2), les Canaris tenteront d’enchaîner à domicile face aux 17es et avant-derniers du classement. À une heure du coup d’envoi de cette rencontre, voici le onze de départ aligné par l’entraîneur nantais, Grégory Poirier, et son homologue grenoblois, Olivier Frapolli.

Les compos officielles

FC Nantes : Carlgren – Guilbert, Perrin, Amian – Centonze, Lepenant, Pierret, Cafaro – Leroux – Corredor, Ganago.

Grenoble : Olliero – Pelon, Kouassi, Maçon, Zahui – Corboz, Bernadou, Mouazan, Diba – Akpa Akpro, Bonnet.