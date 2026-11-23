Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le LOSC et le Bayern Munich, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le LOSC reçoit ce mercredi (21h) le Bayern Munich, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Après avoir décroché leur premier point de cette campagne européenne lors de leur dernier match face à Bodø/Glimt (0-0), les Dogues tenteront de réaliser un exploit majuscule face aux Bavarois.

Ligue des Champions – LOSC vs Bayern Munich

Mercredi 25 novembre 2026 · 21h · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : un exploit indispensable pour relancer sa campagne européenne

Le LOSC traverse une période particulièrement compliquée en Ligue des Champions. Après quatre journées, les Dogues n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre et occupent une inquiétante 35e place au classement avec seulement un point. Une situation qui les oblige désormais à réaliser plusieurs performances importantes pour espérer poursuivre leur aventure européenne au-delà de la phase de ligue.

Les hommes de Davide Ancelotti ont connu une entame de compétition très difficile. Opposés à Arsenal lors de la première journée, les Lillois ont lourdement chuté (3-0), sans parvenir à rivaliser avec les Gunners. Une défaite qui a immédiatement mis en évidence les difficultés du club nordiste face aux formations les plus compétitives du continent.

La suite n’a guère été plus encourageante. Lille s’est incliné face à Galatasaray (2-4), avant de concéder une troisième défaite consécutive contre le Betis Séville (2-3). Malgré cinq buts inscrits lors de ces deux rencontres, les Dogues ont été pénalisés par leurs nombreuses erreurs défensives.

Il a fallu attendre la quatrième journée pour voir les Lillois débloquer leur compteur. En déplacement sur la pelouse de Bodø/Glimt, ils sont parvenus à décrocher un match nul (0-0). Un résultat qui leur a permis de stopper leur série de défaites, mais qui reste insuffisant au regard de leur situation au classement.

Avec un seul point pris sur douze possibles, le LOSC accuse désormais trois longueurs de retard sur la 24e place, dernière position qualificative pour les barrages. Les Nordistes disposent encore de quatre rencontres pour inverser la tendance, mais leur marge de manœuvre est devenue extrêmement réduite.

La réception du Bayern Munich représente donc un tournant important. Une victoire permettrait aux Dogues de revenir dans la course à la qualification et de retrouver de la confiance avant les trois dernières journées. À l’inverse, une nouvelle défaite compliquerait considérablement leurs ambitions européennes.

En championnat, le visage affiché par les Lillois est heureusement plus convaincant. Malgré leurs difficultés continentales, les hommes de Davide Ancelotti figurent dans le haut du classement de Ligue 1 et ont déjà démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes françaises.

Avant la trêve internationale, le LOSC avait notamment enchaîné deux succès importants contre le RC Lens (1-0) et sur la pelouse du Stade Rennais (1-2). Deux victoires qui avaient permis aux Nordistes de retrouver une dynamique positive après plusieurs résultats décevants.

Mais cette belle série a pris fin samedi dernier, avec une défaite à domicile face à l’Olympique Lyonnais (0-1). Un revers frustrant pour les Dogues, qui n’ont pas réussi à trouver la faille malgré l’avantage de jouer devant leur public.

Cette irrégularité offensive constitue l’une des principales préoccupations de Davide Ancelotti. Si Lille possède plusieurs joueurs capables de faire la différence individuellement, l’équipe peine parfois à transformer ses temps forts en occasions franches.

Pour espérer rivaliser avec le Bayern Munich, les Lillois devront donc afficher une efficacité bien supérieure dans les derniers mètres. Face à un adversaire qui devrait monopoliser le ballon pendant de longues séquences, les occasions pourraient être moins nombreuses qu’en Ligue 1.

Le retour d’Ethan Mbappé représente néanmoins une bonne nouvelle pour le staff nordiste. Suspendu lors des trois dernières journées européennes, le jeune ailier sera de nouveau disponible pour cette affiche. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à provoquer balle au pied pourraient apporter une solution supplémentaire dans le secteur offensif.

Olivier Giroud constitue également un atout important. Malgré ses 40 ans, l’ancien international français conserve une véritable efficacité devant le but et possède une expérience européenne précieuse. Sa présence pourrait notamment permettre aux Dogues de disposer d’un point d’appui dans les situations offensives.

Hakon Haraldsson sera lui aussi attendu. Le milieu offensif islandais possède les qualités techniques nécessaires pour accélérer le jeu et créer des décalages entre les lignes. Face à une formation bavaroise susceptible de défendre haut, ses déplacements et sa qualité de passe pourraient se révéler déterminants.

Au milieu de terrain, Benjamin André aura un rôle essentiel dans l’équilibre collectif. Le capitaine lillois devra multiplier les interventions pour limiter l’influence des milieux munichois, tout en apportant son expérience dans une rencontre qui pourrait être particulièrement intense.

Défensivement, les Dogues devront surtout éviter de reproduire les erreurs commises lors de leurs trois premières rencontres européennes. Avec dix buts encaissés en quatre journées, leur arrière-garde a régulièrement montré des signes de fragilité.

Face à une équipe aussi dangereuse offensivement que le Bayern Munich, la moindre approximation pourrait coûter cher. Lille devra donc faire preuve d’une grande concentration et rester compact pour limiter les espaces dans sa moitié de terrain.

Le soutien du public du stade Pierre-Mauroy pourrait toutefois constituer un avantage. Dans une rencontre où les Nordistes n’auront pas grand-chose à perdre, une entame réussie pourrait leur permettre de faire douter les Bavarois.

Le LOSC devra donc réaliser une prestation collective particulièrement aboutie pour espérer créer la surprise. Malgré un contexte européen très défavorable, les hommes de Davide Ancelotti peuvent encore croire à un retournement de situation.

Bayern Munich : se rapprocher du Top 8 malgré plusieurs absences

Le Bayern Munich aborde cette cinquième journée dans une position beaucoup plus confortable. Avec huit points récoltés lors de ses quatre premières rencontres, le club bavarois occupe la 13e place de la phase de ligue et reste pleinement engagé dans la course à une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Demi-finalistes de la précédente édition, les hommes de Vincent Kompany ambitionnent de réaliser un nouveau parcours européen de premier plan. Leur objectif sera notamment de terminer parmi les huit meilleures équipes de la phase de ligue afin d’éviter les barrages.

Le début de campagne des Bavarois a été globalement satisfaisant, même si tout n’a pas été parfait. Lors de la première journée, le Bayern a parfaitement lancé sa compétition en écrasant Bodø/Glimt (5-0). Une démonstration offensive qui avait immédiatement confirmé les ambitions du champion d’Allemagne.

Les deux rencontres suivantes ont toutefois été plus compliquées. Accrochés par Viking (3-3), les Munichois ont ensuite dû se contenter d’un match nul contre Arsenal (2-2). Deux résultats qui ont freiné leur progression au classement, malgré une attaque toujours aussi performante.

Mais le Bayern a parfaitement réagi lors de la quatrième journée. En déplacement sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, les hommes de Vincent Kompany ont décroché une victoire convaincante (0-2). Un succès important qui leur a permis de retrouver une dynamique positive sur la scène européenne.

Avec huit points au compteur, les Bavarois possèdent désormais une belle occasion de se rapprocher des huit premières places. Une victoire à Lille leur permettrait d’atteindre les onze unités et de se placer idéalement avant les trois dernières journées.

En Bundesliga, le Bayern affiche également une grande régularité. Toujours invaincus après onze journées, les Munichois figurent parmi les principaux candidats au titre, même s’ils ont récemment abandonné leur première place au classement.

Après avoir été tenus en échec par le Borussia Dortmund (2-2), les Bavarois ont retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Mayence (1-2), juste avant la trêve internationale. Ils ont toutefois concédé un nouveau match nul vendredi dernier contre Cologne (1-1).

Ces résultats montrent que le Bayern n’est pas totalement intouchable. Malgré sa supériorité technique et sa puissance offensive, la formation allemande peut rencontrer des difficultés face à des adversaires bien organisés défensivement.

Les hommes de Vincent Kompany devront également composer avec plusieurs absences importantes pour ce déplacement dans le Nord de la France.

La plus préjudiciable concerne Harry Kane. Touché lors de la dernière rencontre de championnat, l’attaquant anglais est annoncé forfait pour plusieurs semaines. Une absence majeure pour le Bayern, tant le Ballon d’Or constitue un élément essentiel de son animation offensive.

Auteur de quatre buts et deux passes décisives en Ligue des Champions depuis le début de la saison, Kane représente habituellement la principale menace des Munichois. Sa capacité à décrocher, à participer à la construction du jeu et à se montrer décisif dans la surface sera difficile à remplacer.

Le Bayern devra également se passer de Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismaël Saibari et Alphonso Davies, tous blessés. Luis Díaz demeure incertain, tandis que Michael Olise pourrait également manquer ce rendez-vous.

Ces nombreuses indisponibilités pourraient obliger Vincent Kompany à modifier sensiblement son animation offensive. Une situation qui pourrait offrir davantage d’opportunités aux Lillois, même si le club allemand possède un effectif particulièrement riche.

Jamal Musiala représente notamment une solution importante. De retour après une blessure à la cuisse, l’international allemand pourrait retrouver une place dans le secteur offensif. Sa qualité technique et sa capacité à éliminer dans les petits espaces constituent des armes précieuses face aux défenses regroupées.

Le jeune Lennart Karl pourrait également jouer un rôle majeur. Déjà décisif en Ligue des Champions, le milieu offensif allemand profite des différentes absences pour gagner du temps de jeu et s’affirmer progressivement dans l’effectif munichois.

Au milieu de terrain, Joshua Kimmich demeure l’un des hommes forts du Bayern. Grâce à sa qualité de passe et à son intelligence tactique, l’international allemand permet à son équipe de maîtriser la possession et de dicter le rythme des rencontres.

Aleksandar Pavlovic pourrait l’accompagner dans l’entrejeu. Sa capacité à conserver le ballon sous pression et à orienter rapidement le jeu constitue un atout supplémentaire pour les Bavarois.

Défensivement, le Bayern pourra notamment compter sur Dayot Upamecano et Jonathan Tah. Les deux défenseurs centraux devront toutefois rester vigilants face aux transitions rapides lilloises, particulièrement si les Munichois décident d’installer leur bloc très haut.

Malgré les nombreuses absences, le Bayern Munich conserve donc un avantage important sur le papier. Sa profondeur d’effectif, son expérience européenne et sa maîtrise collective lui permettent d’aborder ce déplacement avec confiance.

Les Bavarois devront néanmoins se méfier d’une formation lilloise dos au mur, qui pourrait profiter de l’appui de son public pour tenter de créer l’une des surprises de cette cinquième journée.Sources : analyses et informations d’effectif publiées les 22 et 23 novembre. Ligue des Champions (25/11/2026)+1

Les confrontations entre les deux équipes

Le LOSC et le Bayern Munich se sont déjà affrontés à deux reprises en Ligue des Champions. Les deux confrontations remontent à la phase de groupes de l’édition 2012-2013, une saison qui avait vu les Bavarois remporter la compétition.

Lors du match aller, disputé au stade Pierre-Mauroy, les Allemands s’étaient imposés sur la plus petite des marges (0-1). Les Dogues avaient alors livré une prestation courageuse, sans parvenir à faire tomber leur adversaire.

Le match retour avait été beaucoup plus compliqué pour les Nordistes. Sur la pelouse de l’Allianz Arena, le Bayern Munich avait largement dominé les débats pour s’imposer (6-1), confirmant l’écart de niveau entre les deux formations.

Les Bavarois présentent donc un bilan parfait face au LOSC, avec deux victoires en autant de confrontations et sept buts inscrits contre un seul encaissé.

Plus de quatorze ans après leur dernière opposition, les deux clubs se retrouvent dans un contexte différent. Lille tentera de décrocher son premier succès face au géant allemand, tandis que le Bayern cherchera à confirmer sa supériorité historique.

Les compositions probables

La compo probable du LOSC : Özer – Ngoy, Alexsandro, Cossier, Perraud – André, Bentaleb – E. Mbappé, Haraldsson, Diaoune – Ueda.

Absents : Igamane, Thiago Santos (blessés).

La compo probable du Bayern Munich : Urbig – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Karl ou Olise, Bischof, Brown ou Díaz – Musiala.

Absents : Neuer, Gnabry, Saibari, Davies, Kane (blessés).

Incertains : Díaz, Olise (blessés).

Les joueurs à suivre

Ethan Mbappé (LOSC) : Le jeune ailier français pourrait représenter l’une des principales armes offensives du LOSC pour cette rencontre. Après avoir manqué les trois dernières journées de Ligue des Champions en raison d’une suspension, le frère de Kylian Mbappé sera de nouveau à la disposition de Davide Ancelotti. Un retour important pour les Dogues, qui auront besoin de joueurs capables de provoquer des différences individuelles face à une formation aussi expérimentée que le Bayern Munich. Auteur de deux buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Ethan Mbappé possède une vitesse et une qualité de percussion susceptibles de poser des problèmes à la défense bavaroise. Sa capacité à éliminer son adversaire direct pourrait notamment permettre aux Lillois de se créer des situations dangereuses sur les côtés. Face à une équipe allemande qui aime défendre haut, le jeune Français pourrait également profiter des espaces laissés dans le dos des latéraux pour multiplier les appels en profondeur. Son efficacité dans les derniers mètres sera néanmoins essentielle, car les occasions risquent d’être limitées pour les Nordistes. S’il parvient à exploiter ses qualités de vitesse et à faire les bons choix dans les zones décisives, Ethan Mbappé pourrait jouer un rôle important dans la quête d’un exploit lillois.

Lennart Karl (Bayern Munich) : Le jeune milieu offensif allemand pourrait être l’une des principales attractions de cette rencontre. Profitant des nombreuses absences dans le secteur offensif bavarois, Lennart Karl gagne progressivement sa place dans la rotation de Vincent Kompany. Auteur de deux buts en Bundesliga et déjà impliqué sur deux réalisations en Ligue des Champions, avec un but et une passe décisive, il démontre qu’il possède les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. Sa vivacité, sa technique et sa capacité à se déplacer entre les lignes pourraient représenter une menace importante pour la défense lilloise. Face à un LOSC qui devrait chercher à réduire les espaces dans l’axe, Karl pourrait notamment profiter de sa mobilité pour créer des décalages et se retrouver en position de frappe. Le jeune Allemand devra également prendre davantage de responsabilités offensives en l’absence d’Harry Kane, habituellement au centre du jeu bavarois. Sa prestation pourrait donc avoir une influence considérable sur la capacité du Bayern à trouver des solutions face au bloc nordiste.

Notre pronostic pour LOSC – Bayern Munich

Le Bayern Munich se présente au stade Pierre-Mauroy avec le statut de favori. Treizièmes de la phase de ligue avec huit points, les Bavarois possèdent une avance confortable sur le LOSC, qui n’a récolté qu’un seul point en quatre rencontres. Les hommes de Vincent Kompany ont également démontré leur capacité à obtenir des résultats à l’extérieur, notamment lors de leur victoire sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (0-2).

Les Lillois disposent néanmoins de quelques arguments pour espérer créer la surprise. Malgré leurs difficultés européennes, les Dogues ont montré de belles choses en championnat, notamment lors de leurs victoires contre Lens et Rennes. Ils pourront également compter sur le soutien de leur public et sur le retour d’Ethan Mbappé. Surtout, les nombreuses absences dans l’effectif bavarois, à commencer par celle d’Harry Kane, pourraient réduire l’écart entre les deux formations.

Nous imaginons donc une rencontre plus disputée que ne le laisse penser le classement des deux équipes. Le Bayern devrait prendre l’initiative et chercher à monopoliser le ballon, mais le LOSC pourrait lui poser des problèmes en exploitant les espaces dans son dos. Les Nordistes auront notamment intérêt à se projeter rapidement vers l’avant pour profiter des transitions offensives.

Malgré ces éléments, nous pensons que l’expérience européenne et la supériorité technique des Bavarois finiront par faire la différence. Le LOSC pourrait parvenir à trouver le chemin des filets, mais ses difficultés défensives depuis le début de la compétition risquent de lui coûter cher. Nous misons donc sur une victoire du Bayern Munich (1-2), au terme d’une rencontre relativement serrée.

Les cotes de LOSC – Bayern Munich

Pari Meilleure cote relevée Victoire du LOSC 4,70 Match nul 4,15 Victoire du Bayern Munich 1,50

Notre pronostic : victoire du Bayern Munich, cotée à 1,50

Pour cette rencontre, notre choix se porte sur une victoire du Bayern Munich. Malgré plusieurs absences importantes, notamment celles d’Harry Kane, de Manuel Neuer et d’Alphonso Davies, les Bavarois possèdent un effectif suffisamment riche pour s’imposer sur la pelouse du LOSC. Leur expérience européenne et leur capacité à faire la différence dans les moments importants constituent de sérieux atouts.

Les Dogues pourraient toutefois opposer une résistance intéressante. Après avoir décroché leur premier point face à Bodø/Glimt, les hommes de Davide Ancelotti auront à cœur de confirmer leurs progrès défensifs. Le retour d’Ethan Mbappé pourrait également leur permettre de se montrer plus dangereux offensivement, notamment sur les contre-attaques.

Nous pensons néanmoins que les Munichois parviendront à prendre le dessus, même si les Lillois pourraient entretenir le suspense jusqu’au coup de sifflet final. Les qualités techniques de Joshua Kimmich et de Jamal Musiala, ainsi que l’émergence de Lennart Karl, devraient permettre aux visiteurs de se procurer suffisamment d’occasions pour faire la différence.

Nous privilégions donc une victoire du Bayern Munich, malgré un match potentiellement accroché. Pour le score exact, nous envisageons un succès des Bavarois par un seul but d’écart, avec une réalisation lilloise.

Notre score : LOSC 1-2 Bayern Munich