Pronostic Real Madrid – RB Leipzig (21/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le RB Leipzig, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Vainqueur de ses deux premiers matchs de Ligue des Champions face à l’Inter Milan (2-1), puis sur la pelouse de l’AS Roma (3-4), le Real Madrid reçoit ce mercredi (21h) le RB Leipzig, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue. Les Merengue tenteront de signer la passe de trois pour poursuivre leur sans-faute dans la compétition.

Ligue des Champions – Real Madrid vs RB Leipzig

Mercredi 21 octobre 2026 · 21h · Stade Santiago-Bernabéu

Real Madrid : poursuivre son sans-faute européen

Le Real Madrid a parfaitement négocié son entrée en lice dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Opposés à deux formations italiennes lors des deux premières journées, les Merengue ont d’abord pris le dessus sur l’Inter Milan (2-1), avant de décrocher une victoire spectaculaire sur la pelouse de l’AS Roma (4-3). Deux succès qui permettent aux hommes de José Mourinho de compter six points et d’occuper la huitième place de la phase de ligue, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale si ce classement était maintenu. Une entame encourageante pour le club madrilène, qui ambitionne une nouvelle fois de jouer les premiers rôles sur la scène européenne.

Mais malgré ces deux victoires, le Real Madrid a également montré certaines limites, notamment sur le plan défensif. Avec quatre buts encaissés en seulement deux rencontres, les Madrilènes ont parfois manqué de maîtrise, particulièrement lors de leur déplacement à Rome. Si leur efficacité offensive leur a permis de faire la différence, les Merengue devront afficher davantage de rigueur face à des adversaires capables d’exploiter les espaces laissés dans leur dos. Un secteur dans lequel José Mourinho cherchera certainement à apporter des ajustements pour permettre à son équipe de gagner en solidité.

En attaque, le Real Madrid possède néanmoins de quoi faire trembler n’importe quelle défense européenne. Avec Kylian Mbappé à la pointe de son dispositif, les Madrilènes disposent d’un joueur capable de faire basculer une rencontre à tout moment. L’international français pourra notamment s’appuyer sur la créativité de Jude Bellingham et d’Arda Güler, deux éléments précieux dans l’animation offensive madrilène. La capacité des Merengue à accélérer le jeu et à se montrer efficaces dans les trente derniers mètres pourrait une nouvelle fois constituer leur principale force.

Pour cette troisième journée, José Mourinho devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes. Ferland Mendy, Éder Militão, Raúl Asencio et Rodrygo sont annoncés forfaits, ce qui réduit les possibilités du technicien portugais, notamment dans le secteur défensif. Malgré ces indisponibilités, le Real Madrid conserve un effectif de grande qualité et aura l’avantage d’évoluer devant son public au stade Santiago-Bernabéu. Une occasion idéale pour poursuivre sa série de victoires et conforter sa place parmi les huit premiers du classement.

RB Leipzig : tenter de créer la surprise à Madrid

De son côté, le RB Leipzig connaît un début de campagne européenne plus irrégulier. Avec une victoire et une défaite lors des deux premières journées, le club allemand totalise trois points et occupe la vingtième place de la phase de ligue. Une situation qui laisse encore toutes ses chances à la formation de Bundesliga de poursuivre son aventure européenne, même si ce déplacement sur la pelouse du Real Madrid représente l’un des défis les plus relevés de son calendrier.

Habitué à participer aux compétitions européennes ces dernières saisons, Leipzig possède une équipe capable de poser des problèmes à des adversaires prestigieux. La formation allemande s’appuie notamment sur sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant et à exploiter les espaces laissés par ses adversaires. Une qualité qui pourrait s’avérer intéressante face à un Real Madrid parfois mis en difficulté défensivement depuis le début de la compétition. Pour espérer réaliser un résultat au Santiago-Bernabéu, les Allemands devront néanmoins faire preuve d’une grande discipline collective.

Le RB Leipzig pourra notamment compter sur plusieurs joueurs offensifs capables de créer des différences, à l’image d’Antonio Nusa et de Christopher Nkunku. Le premier possède une vitesse et une qualité de dribble qui pourraient mettre à contribution la défense madrilène, tandis que le second dispose d’une expérience précieuse des grandes rencontres européennes. Leur capacité à exploiter les situations de transition pourrait représenter l’une des principales armes allemandes pour tenter de surprendre les Merengue.

Mais Leipzig devra également composer avec plusieurs absences. Christoph Baumgartner, Assan Ouédraogo et Marc Guiu sont annoncés indisponibles pour cette rencontre, ce qui prive le club allemand de plusieurs solutions. Face à un adversaire qui devrait monopoliser le ballon et multiplier les offensives, les joueurs de Leipzig devront se montrer particulièrement efficaces dans leurs rares occasions. Un manque de réalisme pourrait rapidement leur coûter cher face à une formation madrilène qui possède suffisamment de talent pour faire la différence à tout moment.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Real Madrid et le RB Leipzig se sont déjà affrontés à plusieurs reprises en Ligue des Champions ces dernières saisons. Lors de la phase de groupes de l’édition 2022-2023, les Madrilènes s’étaient imposés à domicile (2-0), avant de s’incliner sur la pelouse allemande (3-2). Deux rencontres qui avaient démontré la capacité de Leipzig à rivaliser avec le géant espagnol.

Les deux clubs s’étaient ensuite retrouvés lors des huitièmes de finale de la saison 2023-2024. Après une courte victoire en Allemagne (1-0), le Real Madrid avait dû se contenter d’un match nul au Santiago-Bernabéu (1-1), suffisant pour décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Les Merengue restent donc invaincus à domicile face à Leipzig en Ligue des Champions, avec une victoire et un nul en deux réceptions.

Si le Real Madrid possède un avantage historique dans ces confrontations, les précédents duels ont montré que le club allemand était capable de lui poser des problèmes. Les Madrilènes devront donc se méfier d’un adversaire qui n’aura rien à perdre et pourrait profiter de la moindre opportunité pour créer la surprise.

Les compos probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouameni – Güler, Bellingham, Vinicius – Mbappé.

Absents : Mendy, Asencio, Rodrygo (blessés).

La compo probable du RB Leipzig : Vandevoordt – Baku, Orban, Lukeba, Raum – El Aynaoui, Banzuzi – Gruda, Nkunku, Nusa – Cruz.

Absents : Baumgartner, Ouedraogo, Guiu (blessés), Zingerle (non-qualifié).

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (Real Madrid) : l’international français sera une nouvelle fois l’un des principaux atouts offensifs du Real Madrid. Grâce à sa vitesse, sa qualité de finition et sa capacité à prendre la profondeur, l’ancien attaquant du PSG possède toutes les qualités pour mettre en difficulté la défense allemande. Dans une équipe madrilène qui a déjà inscrit six buts lors de ses deux premières rencontres de Ligue des Champions, Mbappé pourrait profiter des espaces laissés par Leipzig pour faire parler son efficacité. Sa capacité à se montrer décisif dans les grands rendez-vous sera particulièrement importante pour permettre aux Merengue de poursuivre leur sans-faute européen.

Christopher Nkunku (RB Leipzig) : l’international français pourrait jouer un rôle déterminant dans les ambitions allemandes. De retour au RB Leipzig, où il s’était révélé au plus haut niveau européen, l’ancien joueur du PSG possède une grande qualité technique et une capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs. Son intelligence dans les déplacements, sa vision du jeu et son efficacité devant le but pourraient notamment permettre aux Allemands de profiter des fragilités défensives madrilènes. Face à un Real Madrid qui a encaissé quatre buts lors des deux premières journées, Nkunku pourrait être l’une des principales menaces pour les hommes de José Mourinho.

Notre pronostic pour Real Madrid – RB Leipzig

Cette rencontre semble largement à la portée du Real Madrid, qui a parfaitement lancé sa campagne européenne avec deux victoires en autant de journées. Après avoir dominé l’Inter Milan (2-1), puis l’AS Roma (4-3), les Merengue tenteront de confirmer leur excellent début de parcours devant leur public. Avec six buts inscrits en deux rencontres, les hommes de José Mourinho ont déjà démontré leur efficacité offensive, même si leurs quatre buts encaissés témoignent de certaines fragilités défensives. Face à un adversaire qui pourrait laisser des espaces, les Madrilènes possèdent les arguments nécessaires pour faire rapidement la différence.

De son côté, le RB Leipzig tentera de déjouer les pronostics en s’appuyant notamment sur sa vitesse dans les transitions offensives. Avec trois points pris lors des deux premières journées, les Allemands peuvent encore espérer se rapprocher des places qualificatives pour la suite de la compétition. Mais face à un Real Madrid particulièrement dangereux au Santiago-Bernabéu, la formation de Bundesliga risque de souffrir défensivement. Si Leipzig possède les qualités nécessaires pour inquiéter les Madrilènes, notamment avec Christopher Nkunku et Antonio Nusa, la supériorité technique et offensive des Merengue pourrait faire la différence.

Les cotes de Real Madrid – RB Leipzig

Cotes indicatives relevées sur Rue des Joueurs, susceptibles d’évoluer.

Pari Cote Victoire du Real Madrid 1,20 Match nul 6,20 Victoire du RB Leipzig 8,70

Notre pronostic : victoire du Real Madrid, cotée à 1,20

Nous misons sur une victoire du Real Madrid face au RB Leipzig. Après avoir remporté leurs deux premières rencontres de Ligue des Champions, les Merengue devraient poursuivre sur leur lancée devant leur public. Malgré plusieurs absences importantes, notamment dans le secteur défensif, les hommes de José Mourinho possèdent une puissance offensive largement supérieure à celle de leur adversaire, avec notamment Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Arda Güler. Si les Allemands pourraient profiter de certaines largesses défensives madrilènes pour trouver le chemin des filets, nous pensons que le Real Madrid devrait prendre le dessus grâce à son efficacité offensive. Nous imaginons donc une rencontre animée, avec plusieurs buts, mais qui tournerait logiquement à l’avantage des Espagnols.

Notre score : Real Madrid 3-1 RB Leipzig.