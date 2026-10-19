Pronostic PSG – FC Barcelone (20/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la deuxième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir frappé un grand coup mercredi dernier en s’imposant sur la pelouse de Manchester City (2-4), le Paris Saint-Germain enchaîne avec un nouveau choc en Ligue des Champions ce mardi (21h) face au FC Barcelone. Une affiche de prestige entre deux géants européens, qui tenteront de poursuivre leur sans-faute dans la compétition.

Ligue des Champions – PSG vs FC Barcelone

Mardi 20 octobre 2026 · 17h15 · Parc des Princes

PSG : confirmer son exploit à Manchester City

Après un début de saison 2026-2027 assez poussif, le Paris Saint-Germain semble avoir retrouvé son meilleur niveau au moment d’aborder les grandes affiches européennes. Double tenant du titre en Ligue des Champions, le club de la capitale a parfaitement lancé sa campagne en écrasant le Slovan Bratislava (6-1) lors de la première journée, avant de réaliser une véritable démonstration de force mercredi dernier sur la pelouse de Manchester City (4-2). Deux succès qui permettent aux hommes de Luis Enrique d’occuper la première place de la phase de ligue, avec six points et surtout dix buts inscrits en seulement deux rencontres.

Cette efficacité offensive contraste avec les difficultés rencontrées par les Parisiens lors des premières semaines de compétition. Battus par le RC Lens lors du Trophée des Champions (1-0), puis en difficulté au cours des trois premières journées de Ligue 1, les Rouge et Bleu ont progressivement retrouvé leurs automatismes. Leur victoire à Manchester City constitue à ce titre une véritable référence, tant les Parisiens ont su faire preuve de maîtrise collective et d’efficacité face à l’une des meilleures équipes européennes.

Le PSG peut notamment s’appuyer sur plusieurs individualités en grande forme. Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, Ferran Torres réalise des débuts particulièrement convaincants sous ses nouvelles couleurs, avec déjà sept buts toutes compétitions confondues, dont trois en Ligue des Champions. Ousmane Dembélé affiche également une belle efficacité sur la scène européenne, avec trois buts et trois passes décisives en deux rencontres. Sans oublier Désiré Doué, particulièrement inspiré face à Manchester City, qui s’impose progressivement comme un élément incontournable du dispositif de Luis Enrique.

Pour cette nouvelle affiche de prestige, l’entraîneur espagnol devrait pouvoir compter sur la grande majorité de ses cadres. Seuls Senny Mayulu et Alessandro Longoni sont annoncés indisponibles, ce qui laisse de nombreuses possibilités au technicien parisien. Le principal défi sera toutefois de gérer l’enchaînement des rencontres, seulement trois jours après le déplacement à Strasbourg en championnat. Mais devant son public, le PSG aura une belle occasion de confirmer sa montée en puissance et de prendre une sérieuse option sur une qualification directe pour les huitièmes de finale.

FC Barcelone : prolonger un début de saison exceptionnel

De son côté, le FC Barcelone réalise un début de saison tout simplement impressionnant. Champion d’Espagne en titre, le club catalan a remporté ses dix premières rencontres toutes compétitions confondues, affichant une efficacité offensive remarquable avec déjà 43 buts inscrits. Une moyenne de plus de quatre réalisations par match qui témoigne de la puissance de frappe des hommes de Hansi Flick, bien décidés à briller également sur la scène européenne.

En Liga, les Blaugranas ont notamment multiplié les démonstrations offensives, avec des succès spectaculaires face au Racing Santander (7-2), au FC Séville (3-1) ou encore à Getafe (3-0). Une dynamique qui leur permet d’occuper la tête du championnat espagnol et de confirmer leur statut de sérieux prétendants à leur propre succession. Mais c’est également en Ligue des Champions que le Barça impressionne depuis le début de cet exercice.

Après avoir largement dominé Feyenoord (5-1) lors de la première journée, les Catalans ont confirmé leur excellente forme mercredi dernier sur la pelouse de Galatasaray (4-1). Pourtant menés au score en Turquie, les hommes de Hansi Flick ont parfaitement réagi pour renverser la rencontre et décrocher une deuxième victoire consécutive dans la compétition. Avec neuf buts inscrits en deux matchs, Barcelone possède la deuxième meilleure attaque de cette phase de ligue, juste derrière le PSG. De quoi promettre une opposition particulièrement spectaculaire entre deux formations résolument tournées vers l’offensive.

Le club catalan pourra notamment s’appuyer sur Lamine Yamal, déjà auteur d’un but et de quatre passes décisives en Ligue des Champions, ainsi que sur Raphinha, meilleur buteur barcelonais toutes compétitions confondues avec 14 réalisations. La présence de l’international brésilien reste toutefois à confirmer, tout comme celle de Frenkie de Jong, qui pourrait effectuer son retour après plusieurs semaines d’absence. Hansi Flick devra également se passer d’Andreas Christensen et de Roony Bardghji. Malgré ces incertitudes, le Barça possède suffisamment de ressources offensives pour espérer faire tomber le double champion d’Europe en titre au Parc des Princes.

Les confrontations entre les deux équipes

Les affrontements entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont devenus de véritables classiques de la Ligue des Champions. Depuis leur première confrontation européenne, les deux clubs se sont régulièrement retrouvés dans des rencontres à élimination directe, donnant lieu à plusieurs scénarios mémorables. Si les Catalans ont longtemps eu l’avantage dans leurs confrontations avec les Parisiens, la tendance s’est inversée ces dernières saisons.

Lors des quarts de finale de l’édition 2023-2024, le FC Barcelone avait d’abord pris une option sur la qualification en s’imposant au Parc des Princes (3-2). Mais le PSG avait totalement renversé la situation au match retour en Catalogne, avec une victoire éclatante (4-1) qui lui avait permis de rejoindre les demi-finales de la compétition.

Les deux formations se sont également retrouvées lors de la phase de ligue de la saison dernière. Et une nouvelle fois, les Parisiens ont pris le dessus sur les Blaugranas, s’imposant sur leur pelouse (2-1). Le PSG reste ainsi sur deux victoires consécutives face au Barça, tandis que les Catalans n’ont remporté qu’une seule de leurs cinq dernières confrontations avec le club de la capitale. Un historique récent favorable aux hommes de Luis Enrique, même si le potentiel offensif actuel des Barcelonais promet une opposition particulièrement relevée.

Les compos probables

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves ou Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Absents : Mayulu, Longoni (blessés).

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha.

Absents : Christensen (blessé), Bardghji (non inscrit).

Incertains : Raphinha, De Jong (reprise).

Les joueurs à suivre

Ousmane Dembélé (PSG) : l’international français réalise un début de campagne européenne particulièrement convaincant. Auteur de trois buts et de trois passes décisives lors des deux premières journées de Ligue des Champions, l’ancien joueur du FC Barcelone semble avoir retrouvé toute son efficacité dans les grands rendez-vous. Sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à créer des différences dans les petits espaces pourraient poser de sérieux problèmes à la défense catalane. Face à son ancien club, le numéro 10 parisien aura également une motivation supplémentaire pour briller et permettre au PSG de poursuivre son sans-faute européen.

Lamine Yamal (FC Barcelone) : le prodige espagnol confirme son statut de joueur incontournable du Barça malgré son jeune âge. Déjà impliqué sur cinq buts lors des deux premières journées de Ligue des Champions, avec une réalisation et quatre passes décisives, l’ailier catalan constitue l’une des principales menaces offensives de l’équipe de Hansi Flick. Sa capacité à éliminer ses adversaires, sa vision du jeu et sa qualité de dernière passe pourraient faire des différences face à une défense parisienne qui devra rester particulièrement vigilante. Son duel avec Nuno Mendes sur le côté droit de l’attaque barcelonaise pourrait d’ailleurs être l’une des clés de cette rencontre.

Notre pronostic pour PSG – FC Barcelone

Cette affiche entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone promet un spectacle particulièrement séduisant entre deux des meilleures attaques européennes. Avec dix buts inscrits lors de ses deux premières rencontres de Ligue des Champions, le PSG possède la meilleure attaque de la compétition et vient de frapper un grand coup en s’imposant sur la pelouse de Manchester City (4-2). Les hommes de Luis Enrique semblent avoir retrouvé toute leur efficacité offensive et pourront compter sur le soutien de leur public pour tenter de poursuivre leur sans-faute européen.

Mais le FC Barcelone possède lui aussi de sérieux arguments pour rivaliser avec le double champion d’Europe en titre. Invaincus depuis le début de la saison, les Blaugranas affichent une efficacité offensive impressionnante, avec déjà 43 buts inscrits en dix rencontres toutes compétitions confondues. Les hommes de Hansi Flick ont également démontré leur force de caractère en renversant Galatasaray (4-1) lors de la précédente journée. Si le PSG possède l’avantage du terrain, les qualités offensives catalanes et la capacité des Barcelonais à monopoliser le ballon pourraient donner lieu à une rencontre particulièrement équilibrée.

Les cotes de PSG – FC Barcelone

Pari Cote Victoire du PSG 2,45 Match nul 4,30 Victoire du FC Barcelone 2,45

Notre pronostic : match nul, coté à 4,30

Nous misons sur un match nul entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Si les Parisiens devraient se montrer particulièrement dangereux devant leur public, notamment grâce à Ousmane Dembélé et Désiré Doué, les Catalans possèdent suffisamment de qualités offensives pour leur répondre, avec notamment Lamine Yamal et Raphinha. Les deux formations pratiquent un football résolument tourné vers l’attaque et pourraient laisser des espaces à leurs adversaires. Nous imaginons donc une rencontre spectaculaire, riche en occasions et en buts, au cours de laquelle aucune des deux équipes ne parviendrait à prendre définitivement le dessus.

Notre score : PSG 2-2 FC Barcelone.