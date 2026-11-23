Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre Sabah et le Barça, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Barcelone se déplace ce mercredi (18h45) en Azerbaïdjan pour y affronter le Salah FC, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Cinquièmes au classement avec 9 points au compteur, les hommes d’Hansi Flick tenteront de décrocher une quatrième victoire dans la compétition afin de se rapprocher un peu plus d’une qualification pour les huitièmes de finale.

Ligue des Champions – Sabah vs FC Barcelone

Mercredi 25 novembre 2026 · 18h45 · Baku Olympic Stadium

Sabah FK : créer la surprise face à un géant européen

Pour Sabah, la réception du FC Barcelone représente un rendez-vous particulièrement important. Habitué à évoluer loin des projecteurs des grandes compétitions continentales, le club azerbaïdjanais se retrouve confronté à l’une des formations les plus prestigieuses du football européen. Un défi considérable, mais également une occasion de se mettre en évidence devant son public.

Après quatre journées, Sabah compte trois points et occupe la 31e place de la phase de ligue. Les Azerbaïdjanais restent donc à la recherche de résultats supplémentaires pour espérer intégrer les 24 premières places, synonymes de qualification pour la phase à élimination directe.

Leur campagne européenne a débuté par un déplacement compliqué sur la pelouse de Manchester United, où ils ont concédé une lourde défaite (4-0). Une entrée en matière difficile qui a immédiatement mis en lumière les exigences de la Ligue des Champions, notamment face à des adversaires disposant d’une importante puissance offensive.

Mais Sabah a ensuite démontré qu’il était capable de réagir. Lors de la deuxième journée, les joueurs du club azerbaïdjanais ont réalisé une belle opération en dominant le Slavia Prague (2-0). Ce succès leur a permis d’ouvrir leur compteur de points et de prouver qu’ils pouvaient rivaliser avec certaines formations européennes.

La suite s’est toutefois révélée plus délicate. Sabah s’est incliné à domicile contre le Borussia Dortmund (1-2), avant de subir une nouvelle défaite sur la pelouse du Viking FK (4-1). Deux revers qui ont freiné sa progression au classement et confirmé ses difficultés à maintenir un niveau de performance suffisant pendant toute une rencontre.

Avec trois points pris en quatre matchs, les Azerbaïdjanais savent qu’ils devront rapidement inverser la tendance pour conserver une chance de poursuivre leur aventure européenne au-delà de la phase de ligue. Une victoire contre Barcelone constituerait évidemment une énorme surprise, mais même un match nul pourrait représenter une opération intéressante.

Le principal problème de Sabah concerne sa solidité défensive. Face à des adversaires capables d’accélérer le jeu et de multiplier les situations dangereuses, l’équipe azerbaïdjanaise a régulièrement éprouvé des difficultés à protéger sa surface de réparation.

Cette fragilité pourrait être particulièrement pénalisante contre une formation catalane réputée pour sa qualité technique et sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses. Les locaux devront donc éviter de laisser trop d’espaces entre leurs lignes, sous peine de subir de nombreuses occasions.

Pour espérer résister, Sabah pourrait adopter une approche prudente, avec un bloc relativement bas et une forte densité de joueurs dans l’axe. L’objectif serait alors de limiter les possibilités de passes vers les attaquants barcelonais et de forcer les visiteurs à multiplier les centres.

Les transitions offensives pourraient constituer l’une des principales armes du club azerbaïdjanais. En récupérant le ballon dans son camp, Sabah devra chercher à se projeter rapidement vers l’avant pour exploiter les espaces laissés par les latéraux du Barça.

L’efficacité sur coups de pied arrêtés pourrait également avoir son importance. Dans une rencontre où les occasions risquent d’être peu nombreuses, chaque corner ou coup franc bien placé représentera une opportunité de faire douter les Catalans.

Sabah aura donc besoin d’une prestation collective particulièrement aboutie pour espérer obtenir un résultat positif. Même si les pronostics ne lui sont pas favorables, le club azerbaïdjanais tentera de profiter de cette rencontre pour démontrer qu’il mérite sa place dans la plus prestigieuse compétition européenne.

FC Barcelone : confirmer sa place parmi les huit premiers

Le FC Barcelone aborde cette cinquième journée de Ligue des Champions avec une ambition bien différente. Cinquièmes au classement avec neuf points, les hommes d’Hansi Flick sont idéalement placés pour viser une qualification directe pour les huitièmes de finale, réservée aux huit meilleures équipes de la phase de ligue.

Avec trois victoires et une défaite après quatre rencontres, les Catalans possèdent un bilan encourageant. Ils ont notamment montré leur capacité à produire un football offensif de qualité, tout en restant compétitifs face à des adversaires de haut niveau.

Le seul véritable accroc de leur campagne européenne est intervenu contre le Paris Saint-Germain, face auquel ils se sont inclinés (4-2). Une défaite qui n’a toutefois pas empêché les Blaugrana de conserver une place dans le haut du classement.

Lors de leur dernière sortie dans la compétition, Barcelone a parfaitement réagi en dominant Aston Villa (3-0). Un succès convaincant qui lui a permis de retrouver de la confiance et de consolider ses ambitions européennes.

Avec neuf points, le Barça dispose désormais d’une belle occasion de poursuivre sa progression. Une victoire en Azerbaïdjan lui permettrait d’atteindre les douze unités après cinq journées et de se rapprocher considérablement de son objectif.

Les hommes d’Hansi Flick peuvent également s’appuyer sur une dynamique positive en championnat. Avant ce rendez-vous européen, les Catalans avaient notamment conforté leur première place en Liga grâce à leur victoire sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-2), juste avant la trêve internationale.

Cette régularité témoigne de la qualité d’un collectif capable d’imposer son rythme dans des rencontres aux physionomies très différentes. Face à des adversaires regroupés dans leur moitié de terrain, le Barça possède notamment les qualités techniques nécessaires pour trouver des solutions.

Lamine Yamal constitue naturellement l’une des principales armes offensives des Blaugrana. L’international espagnol peut déstabiliser une défense par ses changements de direction, ses prises de balle dans les petits espaces et sa capacité à éliminer son adversaire direct.

Sa faculté à attirer plusieurs défenseurs peut également libérer des espaces pour ses partenaires. Face à Sabah, il pourrait jouer un rôle déterminant dans la création d’occasions, notamment si les locaux décident de défendre très bas.

Raphinha représente une autre menace importante. Grâce à son activité, à ses appels dans la profondeur et à sa capacité à se montrer décisif dans la surface, le Brésilien apporte une dimension supplémentaire au jeu offensif barcelonais.

Au milieu de terrain, Pedri sera également l’un des joueurs essentiels du dispositif d’Hansi Flick. Sa vision du jeu et sa maîtrise technique permettent au Barça de conserver le contrôle du ballon, mais aussi d’accélérer les attaques lorsque des espaces apparaissent.

Fermín López pourrait quant à lui apporter son dynamisme et sa capacité à se projeter dans la surface adverse. Son activité entre les lignes constitue un atout précieux pour déstabiliser les défenses regroupées.

L’une des principales interrogations concernera la capacité des Catalans à convertir rapidement leur domination en occasions franches. Face à un adversaire qui pourrait défendre avec de nombreux joueurs derrière le ballon, Barcelone devra faire preuve de patience sans tomber dans un jeu trop prévisible.

Les Blaugrana devront également surveiller les contre-attaques adverses. Le système d’Hansi Flick repose souvent sur une défense positionnée relativement haut, ce qui peut offrir des possibilités aux équipes capables de jouer rapidement dans le dos des défenseurs.

Mais sur le papier, la différence de niveau entre les deux formations apparaît importante. Le Barça dispose de suffisamment de talent et de profondeur d’effectif pour imposer son jeu, même si certaines rotations devaient être effectuées.

Ce déplacement représente donc une belle occasion pour les Catalans de renforcer leur candidature au Top 8 avant d’aborder les trois dernières journées de la phase de ligue.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Sabah FK et le FC Barcelone ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle. Cette rencontre constituera donc une première entre les deux formations, qui évoluent habituellement dans des environnements très différents.

Le club catalan possède une longue histoire européenne, marquée par de nombreux parcours dans les dernières phases de la Ligue des Champions. À l’inverse, Sabah découvre les exigences d’une compétition dans laquelle chaque erreur peut se payer très cher.

L’absence de confrontations directes rend difficile toute comparaison historique. Les résultats des quatre premières journées permettent néanmoins de mesurer l’écart entre les deux équipes : Barcelone a inscrit 14 buts contre seulement quatre pour Sabah, tandis que les Azerbaïdjanais ont déjà encaissé dix réalisations. Squawka | EN

Cette première opposition pourrait donc offrir un scénario assez déséquilibré, même si les locaux tenteront de s’appuyer sur l’avantage du terrain pour compliquer la tâche des visiteurs.

Les compositions probables

La composition probable de Sabah : Pokatilov – Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz – Rakhmonaliev, Lepinjica – Nwachukwu, Khaybulaev, Mickels – Mbina.

Absent : McCarthy (suspendu).

Incertain : Simic (blessé).

La composition probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Olmo, Lopez, Gordon – Raphinha.

Absents : Yamal, Espart, Rodri (blessés), Bardghji (blessé, non-inscrit).

Les joueurs à suivre

Orphé Mbina (Sabah FK) : L’attaquant gabonais sera l’un des joueurs sur lesquels Sabah devra compter pour tenter de déjouer les pronostics. Présent à la pointe de l’attaque lors du dernier déplacement européen contre Viking, il possède un profil intéressant pour une équipe qui devrait passer une grande partie de la rencontre sans le ballon. Sa capacité à peser sur les défenseurs centraux et à exploiter les transmissions rapides vers l’avant pourrait être essentielle. Face à une défense barcelonaise souvent positionnée haut, Mbina devra notamment multiplier les appels dans la profondeur et chercher à profiter des espaces disponibles. Il pourrait également représenter un point d’appui précieux pour permettre à ses partenaires de remonter le bloc et de conserver quelques secondes de possession. Les occasions risquent toutefois d’être limitées pour l’avant-centre de Sabah, qui devra donc se montrer particulièrement efficace devant le but. Sa prestation pourrait peser sur la capacité des Azerbaïdjanais à rester dans le match.

Raphinha (FC Barcelone) : L’international brésilien réalise un excellent début de campagne européenne et constitue l’une des principales menaces offensives du FC Barcelone. Auteur de quatre buts lors de ses trois premières apparitions en Ligue des Champions cette saison, il affiche une efficacité remarquable dans les derniers mètres. FC Barcelona : compos probables, 25/11 Son activité sur le côté gauche, ses déplacements vers l’intérieur et sa faculté à se retrouver en position de frappe pourraient poser de gros problèmes à la défense de Sabah. Dans une rencontre où les Catalans devraient disposer d’une possession largement supérieure, Raphinha pourrait bénéficier de nombreuses situations pour se mettre en évidence. Il pourra également profiter du travail de Pedri et de Fermín López, capables de trouver des décalages dans les espaces réduits. Son expérience européenne représente un autre avantage pour le Barça, qui aura besoin de joueurs capables de concrétiser rapidement les occasions. Face à un adversaire qui a déjà encaissé dix buts en quatre rencontres, le Brésilien semble avoir une belle opportunité d’améliorer ses statistiques et de contribuer à une nouvelle victoire de son équipe.

Notre pronostic pour Sabah FK – FC Barcelone

Le FC Barcelone se présente en Azerbaïdjan avec un statut de grand favori. Cinquièmes de la phase de ligue avec neuf points, les Blaugrana ont remporté trois de leurs quatre premiers matchs et possèdent l’une des meilleures attaques de la compétition. Leur objectif sera de décrocher un nouveau succès afin de conforter leur place dans le Top 8 et d’aborder la suite de la compétition avec une marge de manœuvre intéressante.

Sabah FK se retrouve dans une situation beaucoup moins confortable. Avec seulement trois points au compteur, le club azerbaïdjanais doit impérativement engranger de nouveaux résultats positifs pour rester dans la course aux barrages. Mais ses difficultés défensives, notamment lors des lourdes défaites contre Manchester United (4-0) et Viking (4-1), ne sont pas rassurantes avant d’affronter une équipe aussi dangereuse offensivement que Barcelone.

Nous imaginons une rencontre durant laquelle les hommes d’Hansi Flick monopoliseront le ballon et chercheront à faire la différence dès la première période. Sabah pourrait parvenir à ralentir les offensives catalanes pendant un certain temps en restant regroupé dans son camp, mais la multiplication des attaques devrait progressivement mettre sa défense en difficulté. Les qualités de percussion de Lamine Yamal et de Raphinha, associées à la créativité de Pedri, pourraient notamment permettre au Barça de trouver plusieurs ouvertures.

Nous voyons donc les visiteurs s’imposer sans véritablement trembler. Contrairement à notre première projection, nous misons cette fois sur une victoire sans encaisser de but, les Catalans ayant les moyens de contrôler les rares offensives adverses.

Les cotes de Sabah FK – FC Barcelone

Pari Cote Victoire de Sabah FK 23,00 Match nul 14,00 Victoire du FC Barcelone 1,08

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone, cotée à 1,08

Pour ce déplacement en Azerbaïdjan, nous privilégions une victoire du FC Barcelone. Le club catalan possède un avantage considérable en matière de qualité individuelle, d’expérience européenne et de puissance offensive. Avec 14 buts inscrits lors des quatre premières journées, les hommes d’Hansi Flick ont déjà démontré leur capacité à se procurer de nombreuses occasions et à convertir leur domination.

En face, Sabah a concédé trois défaites en quatre rencontres et semble particulièrement vulnérable face aux équipes capables d’imposer un rythme élevé. Même si les Azerbaïdjanais pourraient résister pendant une partie du match, nous pensons que les Catalans finiront par faire la différence, avant de creuser l’écart au fil de la rencontre.

Notre choix se porte donc sur une victoire du Barça, malgré une cote relativement faible. Pour le score exact, nous imaginons un succès net des visiteurs, qui pourraient également préserver leur cage inviolée.

Notre score : Sabah FK 0-3 FC Barcelone