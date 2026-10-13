Pronostic AS Roma – Real Madrid (14/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la deuxième journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre l’AS Roma et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir battu l’Inter Milan (2-1) lors de son premier match de Ligue des Champions de la saison, le Real Madrid enchaîne avec un nouveau duel face à un club italien, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue. Cette fois-ci, c’est l’AS Roma, qui réalise un excellent début de saison, qui se présente face aux Merengue.

Ligue des Champions – AS Roma vs Real Madrid

Mercredi 14 octobre 2026 · 21h · Stadio Olimpico

AS Roma : les Romains veulent confirmer leur excellent début de saison

L’AS Roma réalise un début d’exercice 2026-2027 particulièrement convaincant. Sous les ordres de Gian Piero Gasperini, le club de la capitale italienne affiche une belle régularité et s’est rapidement installé parmi les équipes les plus performantes de Serie A. Les Giallorossi ont notamment remporté quatre de leurs cinq premières rencontres de championnat, confirmant leurs ambitions de retrouver les premiers rôles sur la scène nationale.

Les Romains ont notamment impressionné lors de leur large succès sur la pelouse de Lecce (0-4), avant de dominer l’Atalanta Bergame (2-1) à domicile et de s’imposer sur le terrain du Torino (0-2). Juste avant la trêve internationale, ils ont également tenu tête à l’Inter Milan (2-2) au Stadio Olimpico. Des résultats encourageants qui témoignent de leur solidité collective et de leur capacité à rivaliser avec des adversaires de qualité. L’AS Roma n’a d’ailleurs toujours pas connu la défaite cette saison en match officiel.

Sur la scène européenne, les hommes de Gian Piero Gasperini ont également bien négocié leur entrée en lice. En déplacement sur la pelouse de Fenerbahçe lors de la première journée de Ligue des Champions, les Giallorossi ont obtenu un match nul (1-1). Un résultat intéressant dans un environnement toujours difficile, même si les Italiens auraient certainement espéré débuter leur campagne européenne par une victoire. Face au Real Madrid, ils auront donc l’occasion de décrocher leur premier succès dans cette édition, tout en envoyant un message fort à leurs concurrents.

Pour cette rencontre, Gian Piero Gasperini devrait toutefois devoir composer sans Bryan Cristante, touché au genou. Le technicien italien pourra en revanche s’appuyer sur plusieurs éléments offensifs en grande forme, à commencer par Donyell Malen, auteur de six buts en Serie A depuis le début de la saison. Avec Paulo Dybala et Matías Soulé pour l’accompagner, l’attaquant néerlandais pourrait poser d’importants problèmes à une défense madrilène qui n’a pas toujours affiché une grande sérénité depuis le début de l’exercice.

Real Madrid : les Merengue veulent retrouver de la régularité

Après une nouvelle campagne européenne décevante la saison dernière, le Real Madrid aborde cette édition 2026-2027 de la Ligue des Champions avec l’ambition de retrouver les sommets. Désormais entraînée par José Mourinho, la Casa Blanca espère renouer avec son glorieux passé européen et décrocher un seizième sacre dans la compétition. Mais malgré un effectif particulièrement talentueux, les Madrilènes connaissent un début de saison marqué par une certaine irrégularité.

Pour leur premier rendez-vous européen, les Merengue ont néanmoins assuré l’essentiel en s’imposant face à l’Inter Milan (2-1) au Santiago-Bernabéu. Une victoire précieuse, mais acquise dans la difficulté, les Madrilènes ayant notamment souffert face à la domination des Nerazzurri. Le Real Madrid a toutefois su profiter des erreurs adverses pour faire la différence et prendre ses trois premiers points dans cette phase de ligue. Un succès qui lui permet d’aborder ce déplacement en Italie dans une position favorable.

En Liga, les hommes de José Mourinho ont en revanche déjà connu plusieurs déconvenues. Après sept journées, le Real Madrid s’est notamment incliné à deux reprises, à chaque fois à l’extérieur, contre le Real Betis (1-0) et l’Atlético de Madrid (2-1). Des revers qui ont mis en évidence certaines difficultés dans les déplacements face à des adversaires de haut niveau. Les Madrilènes ont toutefois montré leur potentiel offensif lors de leurs victoires contre le Rayo Vallecano (4-1) et Elche (2-3).

Pour ce déplacement au Stadio Olimpico, José Mourinho devra également surveiller l’état physique de plusieurs joueurs importants. Raúl Asencio, victime d’une grave blessure à la jambe, est indisponible pour plusieurs mois, tandis que Rodrygo et Ferland Mendy sont également absents. Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Federico Valverde ont, eux, connu des pépins physiques ces dernières semaines, même si les deux premiers étaient annoncés de retour pour la réception de Villarreal. Le technicien portugais espère donc récupérer un maximum de forces vives pour ce rendez-vous européen, qui marquera également ses retrouvailles avec son ancien club.

Les confrontations entre les deux équipes

L’AS Roma et le Real Madrid se sont déjà affrontés à plusieurs reprises sur la scène européenne, avec un bilan qui tourne nettement en faveur du club espagnol ces dernières années. Les Merengue ont notamment remporté leurs quatre dernières confrontations officielles face aux Giallorossi, toutes disputées en Ligue des Champions, sans encaisser le moindre but.

Lors de la saison 2015-2016, le Real Madrid avait éliminé l’AS Roma en huitièmes de finale de la compétition, en s’imposant sur le même score à l’aller comme au retour (2-0). Deux ans plus tard, les deux formations s’étaient retrouvées lors de la phase de groupes de l’édition 2018-2019. Là encore, les Madrilènes avaient dominé les débats, avec une large victoire au Santiago-Bernabéu (3-0), suivie d’un nouveau succès au Stadio Olimpico (0-2).

Cette nouvelle confrontation aura également une saveur particulière pour José Mourinho. Passé sur le banc du Real Madrid entre 2010 et 2013, le technicien portugais a également entraîné l’AS Roma de 2021 à 2024. Avec le club italien, il avait notamment remporté la première édition de la Ligue Europa Conférence en 2022, avant d’atteindre la finale de la Ligue Europa la saison suivante. Son retour au Stadio Olimpico promet donc d’être particulièrement attendu par les supporters romains.

Si l’historique récent des confrontations penche largement en faveur du Real Madrid, la dynamique actuelle des deux formations pourrait rééquilibrer les débats. Invaincue depuis le début de la saison, l’AS Roma espère profiter de sa confiance et du soutien de son public pour mettre fin à cette série négative face aux Merengue. Ces derniers tenteront, eux, de confirmer leur supériorité historique et de décrocher une deuxième victoire consécutive dans cette campagne européenne.

Les compos probables

La compo probable de l’AS Roma : Gollini – Mancini, Ndicka, Hermoso – Lulli, De Roon, Koné, Wesley – Dybala, Malen, Soule.

Absents : Svilar, Cristante, Koulierakis, Bah (blessés).

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouaméni – Güler, Bellingham, Vinicius – Mbappé.

Absents : Asencio (opération), Mendy, Militao, Rodrygo (reprise).

Les joueurs à suivre

Donyell Malen (AS Roma) : l’attaquant néerlandais sera l’une des principales menaces pour la défense madrilène. Auteur de six réalisations en Serie A depuis le début de la saison, il s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’attaque romaine. Sa vitesse, sa mobilité et sa capacité à prendre la profondeur pourraient poser d’importants problèmes à une arrière-garde du Real Madrid qui a déjà montré certaines fragilités à l’extérieur. Bien accompagné par Paulo Dybala et Matías Soulé, Malen aura l’occasion de confirmer son excellent début de saison face à l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe.

Kylian Mbappé (Real Madrid) : malgré un début de saison irrégulier de son équipe, l’international français reste particulièrement efficace devant le but. Auteur de sept réalisations en Liga, il demeure la principale arme offensive des Merengue. Sa vitesse, ses appels en profondeur et son sens du but pourraient faire la différence face à une défense romaine qui devrait être particulièrement sollicitée. Récemment touché physiquement avec l’équipe de France, l’ancien Parisien pourrait néanmoins retrouver sa place à la pointe de l’attaque madrilène pour ce choc européen. Sa présence représenterait un atout majeur pour José Mourinho.

Notre pronostic pour AS Roma – Real Madrid

Sur le papier, le Real Madrid possède davantage de qualités individuelles et reste naturellement favori de cette rencontre. Les Merengue ont également l’avantage d’avoir remporté leurs quatre dernières confrontations face à l’AS Roma en Ligue des Champions. Mais les hommes de José Mourinho ne dégagent pas encore une grande sérénité depuis le début de la saison, notamment à l’extérieur, où ils ont déjà chuté face au Betis Séville et à l’Atlético de Madrid. Malgré leur victoire contre l’Inter Milan lors de la première journée, les Madrilènes ont montré certaines limites dans le jeu et pourraient de nouveau souffrir face à une formation italienne bien organisée.

De son côté, l’AS Roma possède de sérieux arguments pour créer la surprise. Toujours invaincus cette saison, les Giallorossi ont notamment démontré leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes italiennes en tenant tête à l’Inter Milan avant la trêve internationale. Devant leur public, les hommes de Gian Piero Gasperini devraient chercher à profiter des difficultés madrilènes pour faire la différence. Nous voyons donc les Romains poursuivre leur série d’invincibilité en accrochant au minimum un match nul face au Real Madrid, même si les Merengue disposent des individualités nécessaires pour faire basculer la rencontre à tout moment.

Les cotes d’AS Roma – Real Madrid

Pari Cote Victoire de l’AS Roma 3,63 Match nul 4,10 Victoire du Real Madrid 1,86

Notre pronostic : match nul, coté à 4,10

Nous misons sur un match nul du Real Madrid sur la pelouse de l’AS Roma. Les Merengue pourraient une nouvelle fois rencontrer des difficultés à l’extérieur face à une formation romaine en pleine confiance. Invaincus depuis le début de la saison et portés par leur public, les Giallorossi nous semblent capables de tenir tête aux hommes de José Mourinho et de prendre au moins un point dans ce choc européen.

Notre score : AS Roma 2-2 Real Madrid