Depuis son arrivée à la tête de l’AS Saint-Étienne, Kilmer Sports Ventures a réalisé d’importants investissements pour redonner ses lettres de noblesse au club du Forez. Mais derrière les ambitions sportives affichées, Larry Tanenbaum poursuit également des objectifs économiques bien précis. Deux dirigeants stéphanois ont levé le voile sur la stratégie du propriétaire canadien.

Depuis le rachat de l’ASSE en juin 2024, les supporters stéphanois attendent beaucoup de leur nouvel actionnaire. Si les investissements réalisés témoignent d’une volonté de transformer durablement le club, le retour en Ligue 1 demeure une étape indispensable à la réussite du projet. Mais jusqu’où Kilmer souhaite-t-il aller avec les Verts ? Et surtout, qu’attend réellement Larry Tanenbaum de son investissement ?

Dans un entretien accordé à Décideurs, Cédric Chambaz, directeur général adjoint au marketing et à la communication, et Fabien Dawidowicz, directeur général adjoint aux finances, ont apporté plusieurs éléments de réponse.

Larry Tanenbaum n’a pas racheté l’ASSE pour perdre de l’argent

Si le propriétaire canadien souhaite redonner aux Verts une place importante dans le paysage du football français, son investissement répond également à une logique de rentabilité. Cédric Chambaz a notamment tenu à rappeler que l’engagement financier de Kilmer n’était pas désintéressé.

« Il ne s’agit donc pas du tout de mécénat à fonds perdus », a expliqué le dirigeant stéphanois.

Kilmer compte notamment s’appuyer sur la formation, la modernisation des infrastructures et la progression des joueurs pour accroître la valeur du club. L’objectif est de construire un modèle économique capable de soutenir les ambitions sportives sur la durée, sans dépendre exclusivement des injections financières de son actionnaire.

Le mercato au cœur de la stratégie de Kilmer

Les supporters stéphanois doivent également s’attendre à voir les ventes de joueurs occuper une place importante dans le projet. La direction considère le marché des transferts comme une source de financement essentielle.

Dans cette optique, retrouver la Ligue 1 constitue une nécessité. Évoluer dans l’élite doit notamment permettre aux Verts de mieux valoriser leurs jeunes talents et de réaliser des opérations financières plus importantes.

Reste à trouver le bon équilibre entre la vente des meilleurs éléments de l’effectif et la volonté de construire une équipe compétitive sur le long terme.

Kilmer veut exploiter l’immense potentiel de l’ASSE

Avec plus de 2,9 millions de fans sur ses différentes plateformes, l’ASSE possède également de sérieux arguments sur le plan commercial. La direction souhaite développer les revenus liés au sponsoring et aux produits dérivés, mais aussi séduire de nouveaux supporters à l’échelle européenne.

Toutefois, les dirigeants stéphanois en sont conscients : sans résultats sportifs, cette stratégie ne pourra pas pleinement porter ses fruits.

« Le projet sportif reste le juge de paix », a rappelé Cédric Chambaz.

La remontée en Ligue 1 apparaît donc comme la première grande étape d’un projet qui dépasse largement les frontières du terrain. Kilmer veut réveiller le géant stéphanois, mais aussi en faire un club économiquement performant.