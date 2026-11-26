En conférence de presse, Ian Cathro a entretenu le suspense entre Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée avant le match de Coupe de France de l’ASSE contre Villefranche.

Qui de Mamour Ndiaye ou de Lucas Lavallée gardera les buts de l’AS Saint-Étienne ce samedi (19h) face à Villefranche, à l’occasion du 8e tour de la Coupe de France ? Si le portier sénégalais s’est imposé comme le titulaire en l’absence de Gautier Larsonneur, son concurrent avait profité de son départ en sélection pour prendre place dans les cages stéphanoises lors de la victoire face à Rumilly Vallières (1-2) au tour précédent.

Ian Cathro entretient le suspense entre Ndiaye et Lavallée

Présent ce jeudi en conférence de presse, Ian Cathro a été interrogé sur l’identité du gardien qui débutera face à Villefranche. Mais l’entraîneur de l’ASSE a préféré entretenir le mystère. « Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne vais pas vous donner le gardien qui sera titulaire sur cette rencontre. Ce que je peux vous dire, c’est que ça va être notre second match en Coupe de France. C’est juste important de se remémorer les conditions du premier match. C’était un match où on n’avait pas l’entièreté de notre effectif à notre disposition. Il nous manquait une dizaine de joueurs internationaux. Les circonstances sont vraiment très différentes pour ce prochain match », a expliqué le technicien écossais.

Si ces déclarations pourraient laisser penser que Mamour Ndiaye retrouvera sa place dans le onze de départ, rien ne garantit que Lucas Lavallée ne bénéficiera pas d’une nouvelle opportunité de s’illustrer en Coupe de France. Il faudra donc patienter jusqu’à l’annonce de la composition officielle des Verts, samedi soir, pour connaître le choix de Ian Cathro.