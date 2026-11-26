Les compositions officielles du match de Ligue Europa entre le NEC Nimègue et Rennes sont tombées.

Toujours invaincu en Ligue Europa cette saison, mais seulement 17e au classement, le Stade Rennais se déplace ce jeudi (21h) sur la pelouse du NEC Nimègue, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue. Les Rennais tenteront de préserver leur invincibilité et de décrocher une deuxième victoire dans la compétition afin de consolider leur place dans le Top 24. À une heure du coup d’envoi de cette rencontre, voici les compositions officielles des deux équipes.

Les compos officielles

NEC Nimègue : Crettaz – Storm, Kaplan, Fonville – Willumsson, Nejasmic, Lebreton, Bischoff – Chery, Linssen, Tadic.

Stade Rennais : Samba – Cresswell, Aït Boudlal, Oliviera – Reynolds, Szymanski, Cissé, Thomasson, Nagida – Dia, Lepaul.