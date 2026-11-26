Bruno Genesio a apporté des précisions sur les blessures de Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia avant le match de Ligue Europa entre l’OM et le Levski Sofia.

À la surprise générale, Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia ne figuraient pas dans le groupe convoqué par Bruno Genesio pour la réception ce jeudi (18h45) du Levski Sofia, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Deux forfaits de dernière minute pour l’Olympique de Marseille, qui doit déjà composer sans Derek Cornelius et Emerson. Comme révélé dans la foulée par Le Phocéen, le latéral droit américain et le milieu de terrain centrafricain seraient tous les deux blessés.

Bruno Genesio en dit plus sur les blessures de Weah et Kondogbia

Passé au micro de Canal+ avant le coup d’envoi de cette rencontre européenne, l’entraîneur de l’OM a confirmé l’information de nos confrères et apporté quelques précisions sur la nature des pépins physiques rencontrés par ses deux joueurs. « Ils ont ressenti des douleurs musculaires donc ils ne peuvent pas jouer ce (jeudi) soir », a expliqué le technicien français.

Si Bruno Genesio n’a pas communiqué sur la gravité de leurs blessures ni sur la durée de leur indisponibilité, un doute subsiste désormais quant à leur participation au déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AJ Auxerre, prévu ce dimanche (15h) en Ligue 1. À trois jours de cette nouvelle échéance, l’évolution de leur état physique sera donc à surveiller de près.