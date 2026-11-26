Alors que l’AS Saint-Étienne avait été particulièrement handicapée par les blessures la saison dernière, la situation semble enfin s’améliorer dans le Forez. Ian Cathro et son staff ont notamment revu leur méthode de travail, avec des premiers résultats particulièrement encourageants.

La précieuse victoire de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse du Stade de Reims (1-0) le week-end dernier a confirmé les ambitions des Verts dans la course à la montée en Ligue 1. Mais au-delà des résultats sportifs, un autre motif de satisfaction mérite d’être souligné du côté de L’Étrat : l’amélioration de la situation à l’infirmerie.

La saison dernière, les entraîneurs stéphanois avaient régulièrement été contraints de revoir leurs compositions en raison des nombreuses indisponibilités. Un véritable casse-tête qui avait empêché l’ASSE de trouver une certaine stabilité collective et qui avait notamment alimenté les interrogations autour de la préparation physique des joueurs.

Un an plus tard, Ian Cathro semble avoir trouvé la bonne formule pour limiter ces désagréments.

Ian Cathro a revu ses méthodes de travail

Interrogé en conférence de presse avant le déplacement à Reims, le technicien écossais a dévoilé l’une des clés de cette amélioration.

« Ces derniers temps, on compte peu de blessures. Si c’est le cas, c’est parce qu’on arrive à gérer les charges de chacun », a expliqué l’entraîneur stéphanois, dans des propos relayés par Peuple Vert.

Cette approche individualisée permet au staff de mieux tenir compte des besoins physiques de chaque joueur. Ian Cathro adapte également ses choix tactiques en fonction de l’état de forme de ses hommes, quitte à modifier son système de jeu pour préserver certains éléments de son effectif.

Le technicien écossais semble ainsi privilégier une vision à long terme, plutôt que de précipiter le retour de joueurs susceptibles de rechuter et de manquer plusieurs semaines supplémentaires de compétition.

Un problème qui avait plombé la saison dernière

Selon un décompte réalisé par Peuple Vert, l’ASSE avait enregistré 50 absences cumulées pour blessure lors des vingt premières journées de championnat de la saison précédente. Un chiffre particulièrement révélateur des difficultés rencontrées par le club du Forez, même s’il ne correspond pas à 50 blessures différentes.

Aujourd’hui, Cathro dispose progressivement d’un éventail de solutions plus important. Cette évolution pourrait avoir des conséquences positives sur la concurrence à plusieurs postes, mais également sur la capacité de l’entraîneur à maintenir un niveau d’exigence élevé tout au long de la saison.

Les retours de plusieurs joueurs offrent également la possibilité au technicien écossais de mieux répartir les temps de jeu et d’éviter de solliciter systématiquement les mêmes éléments.

Un atout de taille dans la course à la montée

Dans un championnat de Ligue 2 particulièrement exigeant, la profondeur de banc pourrait bien faire la différence au moment du sprint final. Si les qualités individuelles et collectives de l’ASSE doivent lui permettre de jouer les premiers rôles, la capacité à conserver ses meilleurs éléments opérationnels sera tout aussi déterminante.

La période hivernale constituera néanmoins un véritable test pour Ian Cathro et son staff. L’accumulation des rencontres, les conditions climatiques et la fatigue pourraient mettre à rude épreuve les organismes stéphanois.

Il est donc encore trop tôt pour considérer les problèmes physiques de l’ASSE comme définitivement réglés. Mais si cette dynamique se confirme dans les prochains mois, Ian Cathro pourrait bien avoir résolu l’un des principaux maux des Verts. Et dans la course au retour en Ligue 1, ce détail pourrait faire toute la différence.