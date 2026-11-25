Avant son déplacement à Geoffroy-Guichard le 5 décembre, Nancy avance avec confiance et un collectif particulièrement soudé. Oswald Tanchot a détaillé les armes sur lesquelles les Lorrains comptent s’appuyer pour bousculer l’ASSE.

Nancy mise tout sur son collectif

Le rendez-vous est déjà coché. Le 5 décembre prochain, l’ASSE recevra Nancy dans un Chaudron qui devrait faire le plein pour ce choc de Ligue 2. Avant de défier les hommes d’Ian Cathro, Oswald Tanchot insiste cependant sur la principale force de son équipe : un vestiaire sain, dans lequel chaque joueur accepte de travailler pour le groupe.

« Notre force, c’est d’avoir un vestiaire aussi sain. On a des joueurs qui sont dans une logique de collectif en permanence, ça se voit sur le terrain et ça nous aide à aller chercher les victoires. Les joueurs qui entrent dans l’équipe, que ce soit au coup d’envoi ou en cours de match, apportent souvent quelque chose. Il faut absolument garder cet état d’esprit », explique l’entraîneur nancéien dans des propos relayés par Peuple Vert.

Une équipe difficile à déséquilibrer

La réussite lorraine ne repose pas uniquement sur une bonne ambiance. Tanchot met également en avant la rigueur de ses joueurs sans le ballon. Une donnée que l’ASSE devra prendre en compte au moment de préparer cette rencontre, face à un adversaire capable de fermer les espaces et de rester compact.

« Il y a beaucoup de solidarité dans notre jeu, des fermetures de passes pour l’adversaire parce que tous nos joueurs font les efforts dans le replacement. Ces petits détails font une grande différence », souligne le technicien. Les Verts, dont la saison en Ligue 2 a déjà été marquée par plusieurs rendez-vous délicats, sont donc prévenus.

Le dernier déplacement à Reims avait scellé le destin d’Eirik Horneland. À onze contre dix, les Verts avaient encaissé un but sans parvenir à revenir au score. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2124036337804431543

La Coupe de France avant le Chaudron

Malgré l’enjeu qui se dessine à Geoffroy-Guichard, Nancy refuse toutefois de brûler les étapes. Comme l’ASSE, le club lorrain doit auparavant négocier son 8e tour de Coupe de France. Les Nancéiens affronteront Furiani, pensionnaire de National 1, avant de pouvoir se consacrer pleinement au championnat.

« On voulait se donner le droit d’avoir une affiche magnifique à Geoffroy-Guichard. Mais avant de penser à Saint-Etienne, on souhaite négocier au mieux ce 8e tour de Coupe de France contre Furiani », prévient Tanchot. Le message est clair : Nancy se réjouit de venir dans le Chaudron, mais ne veut pas se disperser avant un premier rendez-vous à élimination directe.

Un avertissement clair pour l’ASSE

Ian Cathro sait désormais à quoi s’attendre. Nancy viendra dans le Forez avec l’intention de s’appuyer sur son organisation, son replacement et l’apport de ses remplaçants pour contrarier les Stéphanois. Dans une rencontre où les espaces pourraient être rares, la capacité des Verts à accélérer le jeu et à contourner le bloc lorrain sera déterminante.

Avant cela, les deux formations devront donc franchir l’obstacle de la Coupe de France. Ce n’est qu’ensuite que le match au sommet du 5 décembre pourra véritablement occuper tous les esprits.