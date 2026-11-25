Le 8e tour de la Coupe de France contre le FC Villefranche-Beaujolais s’annonce sous les meilleurs auspices du côté de l’ASSE.

L’ASSE aborde son 8e tour de Coupe de France face au FC Villefranche-Beaujolais avec plusieurs nouvelles particulièrement encourageantes.

Thomas Vincent au sifflet : une première avec les Verts

Première information positive pour les Verts : c’est Thomas Vincent, âgé de 26 ans, qui dirigera la rencontre de samedi. Le jeune arbitre connaît déjà indirectement l’ASSE puisqu’il occupait le rôle de quatrième arbitre lors de la victoire des Verts contre les Canaris, il y a un mois. En revanche, il s’agira de sa première rencontre en tant qu’arbitre principal avec le club ligérien. Un baptême du feu particulier pour Thomas Vincent, qui a déjà croisé la route du FC Villefranche-Beaujolais à trois reprises.

Le bilan des Caladois sous sa direction est plutôt mitigé : deux défaites, à Dijon et à Sochaux, pour une seule victoire, obtenue à domicile face au SC Aubagne Air Bel. Un élément statistique qui ne garantit évidemment rien pour samedi, mais qui complète les premières informations autour de cette affiche. Les Verts connaissent désormais l’identité de celui qui sera chargé de diriger les débats à Geoffroy-Guichard.

Une diffusion gratuite annoncée pour les supporters

C’est probablement la nouvelle qui fera le plus plaisir aux supporters qui ne pourront pas faire le déplacement dans le Chaudron. Selon les informations d’Evect, la rencontre entre l’ASSE et le FC Villefranche-Beaujolais bénéficiera bien d’une diffusion gratuite en direct vidéo. Une excellente nouvelle pour tous les amoureux des Verts qui souhaitent suivre ce 8e tour de Coupe de France depuis chez eux. Plusieurs possibilités de diffusion seraient encore à l’étude, avec notamment une éventuelle co-diffusion sur différents canaux.

Quelques détails restent donc à régler avant l’annonce officielle. Le ou les diffuseurs devraient être communiqués très rapidement. Mais l’essentiel est déjà là : les supporters stéphanois pourront bien suivre gratuitement cette rencontre, même sans être présents dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Un rendez-vous important pour l’ASSE, qui pourra compter sur le soutien de ses fans, y compris à distance.

L’histoire donne aussi un avantage symbolique à l’ASSE

Troisième motif de satisfaction : les confrontations historiques entre l’ASSE et Villefranche-Beaujolais en Coupe de France. Les deux clubs se sont déjà retrouvés à deux reprises dans cette compétition, et les Stéphanois ont remporté les deux rencontres. La première remonte au 14 décembre 1947. Ce jour-là, les Verts avaient signé une victoire nette et sans bavure sur le score de 4-0. René Alpsteg et Antoine Rodriguez avaient chacun inscrit un doublé pour offrir une qualification tranquille à Saint-Étienne.

Les deux hommes occupent d’ailleurs une place importante dans l’histoire offensive du club. Alpsteg figure parmi les meilleurs buteurs de l’histoire stéphanoise, tandis que Rodriguez apparaît également dans le classement des grands artificiers des Verts. La deuxième confrontation est beaucoup plus récente. Elle s’est déroulée le 3 février 2010, au stade Armand-Chouffet, avec une rencontre autrement plus disputée. Les hommes de Christophe Galtier avaient pris deux fois l’avantage grâce à Gonzalo Bergessio et Bakary Sako, mais les Caladois étaient parvenus à revenir au score. Il avait finalement fallu passer par la séance des tirs au but pour voir l’ASSE décrocher sa qualification. Une soirée plus compliquée, mais avec le même dénouement : les Verts avaient encore éliminé Villefranche. Reste maintenant aux hommes d’Ian Cathro à faire bégayer le passé.