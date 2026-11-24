Invité par Zack Nani à Londres, Wesley Fofana est revenu sur son parcours à l’ASSE, de son arrivée mouvementée dans le Forez à son transfert record vers Leicester. Le défenseur de Chelsea a notamment raconté les longues heures de tension qui ont précédé son départ.

Saint-Étienne, le seul club à lui ouvrir la porte

Avant la Premier League et Chelsea, Wesley Fofana a essuyé de nombreux refus dans les centres de formation du sud et du centre de la France. « C’est le seul club qui est venu me chercher, Saint-Étienne », a confié le Marseillais, dont les propos ont été relayés par Peuple Vert.

Même l’ASSE n’a pourtant pas été immédiatement convaincue. Après un premier essai, le défenseur est reparti à Marseille avant d’être rappelé pour une seconde chance. Celle-ci sera la bonne. Arrivé en 2014, au sortir de la troisième, la pépite Wesley Fofana doit alors s’adapter au froid et aux règles strictes du centre.

« Au début, je me suis dit : mais qu’est-ce que je fous ici ? », a-t-il reconnu. Avec le temps, le joueur s’attache toutefois à Saint-Étienne et à la place occupée par les Verts dans la ville. « Quand ça gagne le week-end, ils sont très contents. Quand ça perd, ils sont un peu tristes, et la ville, tu le ressens. »

De la Gambardella à ses débuts contre Nice

Aux côtés de William Saliba, Fofana franchit toutes les étapes jusqu’à la victoire en Coupe Gambardella en 2019. Trois semaines plus tard, Jean-Louis Gasset le lance chez les professionnels contre Nice. Entré au poste d’arrière droit, il doit contenir Allan Saint-Maximin avec une consigne simple de Julien Sablé : « Tu joues simple, agressif. Tu fais ce que tu sais faire. »

Le match qui scelle le destin d’Eirik Horneland à l’ASSE : les Verts, à onze contre dix, encaissent un but et perdent Jaber puis Lamba sur blessure. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2124036337804431543

Le défenseur est ensuite titularisé à Angers. Il attribue une bonne partie de ses progrès dans la relance à Sablé, qui a passé « des heures et des heures » à travailler avec lui. La lutte pour le maintien en 2019-2020 accélère également son apprentissage puisqu’il se retrouve constamment exposé.

Puel ne voulait pas le laisser partir

Après sa finale de Coupe de France contre le PSG, Fofana attire l’AC Milan, sa priorité initiale. Paolo Maldini l’appelle, mais le club italien ne suit pas les enchères fixées par l’ASSE. Leicester entre alors dans la course, malgré son statut d’intransférable.

Selon Fofana, Claude Puel s’oppose fermement au transfert, tandis que les difficultés financières poussent les dirigeants à vendre. Arrivé en Angleterre à 9 heures, le joueur ne signe qu’à 23 heures après une journée de blocages. L’opération finit par se conclure autour de 40 millions d’euros, faisant de son départ pour Leicester la plus grosse vente de l’histoire de l’ASSE.