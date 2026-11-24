Prêté par l’ASSE au Séville FC cette saison, Lucas Stassin (21 ans) reste toujours incapable de se montrer décisif en Liga.

Le derby face au Betis représentait une nouvelle occasion pour Lucas Stassin (21 ans) de se mettre en évidence. Titulaire à la pointe de l’attaque sévillane, le jeune avant-centre de l’ASSE a fait preuve d’activité, sans toutefois parvenir à peser réellement sur la rencontre.

Stassin toujours peu décisif à Séville

Stassin n’a pas réussi à faire basculer le match et a finalement quitté ses partenaires à la 69e minute, avant que le FC Séville ne parvienne à arracher l’égalisation (1-1). Une nouvelle prestation frustrante pour l’ancien Stéphanois, qui peine à enchaîner les performances convaincantes depuis son arrivée en Liga. Son investissement n’est pas forcément à remettre en cause, mais son rendement offensif reste insuffisant au regard des attentes placées en lui.

Les chiffres illustrent les difficultés rencontrées par l’attaquant belge. Après huit rencontres de Liga, Lucas Stassin totalise 541 minutes de jeu, avec six titularisations et deux entrées en cours de match. Son bilan comptable reste particulièrement modeste : un but et une passe décisive. Un rendement qui ne plaide pas franchement en faveur d’un transfert définitif. Pour rappel, l’ASSE a négocié une option d’achat de 25 millions d’euros avec le club andalou.

L’ASSE suit sa situation avec intérêt

Une somme conséquente, qui témoigne de la valeur accordée au potentiel du joueur par les dirigeants stéphanois, mais qui suppose également que Séville soit convaincu de pouvoir en tirer un bénéfice sportif important. Pour l’instant, difficile d’imaginer les Sévillans se précipiter pour débourser un tel montant. Stassin dispose encore de temps pour inverser la tendance, retrouver de l’efficacité et justifier les espoirs placés en lui.

Mais le calendrier avance et chaque occasion manquée complique un peu plus son opération séduction. Du côté de l’ASSE, la situation mérite forcément attention. Un retour de l’attaquant dans le Forez pourrait rebattre les cartes du prochain mercato, tandis qu’une vente au prix espéré par les Verts semble aujourd’hui loin d’être acquise.