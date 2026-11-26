À l’occasion de son prochain rendez-vous en Coupe de France face à Villefranche, l’AS Saint-Étienne pourra compter sur le soutien de ses nombreux supporters, même à distance. Une très bonne nouvelle vient en effet de tomber concernant la diffusion de la rencontre.

Après sa précieuse victoire sur la pelouse du Stade de Reims (1-0) en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne s’apprête à retrouver la Coupe de France. Opposés au FC Villefranche Beaujolais à l’occasion du huitième tour de la compétition, les Verts auront à cœur de poursuivre leur bonne dynamique et de décrocher leur billet pour les 32es de finale.

Ces derniers jours, une interrogation subsistait néanmoins autour de cette rencontre : les supporters stéphanois allaient-ils pouvoir suivre le match derrière leur écran ? Face aux incertitudes entourant les droits TV de la Coupe de France, aucune diffusion n’était initialement garantie. Finalement, les amoureux de l’ASSE peuvent se réjouir.

ASSE – Villefranche sera diffusé gratuitement !

Selon les informations d’En Vert et Contre Tous, France 3 assurera la retransmission de la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et Villefranche. Les supporters des Verts pourront ainsi suivre gratuitement les débats sur la plateforme france.tv, depuis leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette.

Attention toutefois, le match ne sera pas retransmis sur les antennes traditionnelles de France 3. Le dispositif sera exclusivement numérique. Contrairement au précédent tour face à Rumilly-Vallières, aucune diffusion ne sera également proposée sur la chaîne YouTube officielle de l’ASSE.

Autre bonne nouvelle pour les amoureux du club stéphanois : Jérémy Clément, ancien milieu de terrain des Verts, sera présent aux commentaires de la rencontre.

Un horaire inhabituel pour les Verts

Initialement envisagée en début d’après-midi, puis à 20 heures, la rencontre débutera finalement à 19 heures. Un changement de programmation notamment lié à l’organisation de la SaintéLyon, célèbre course nocturne qui mobilisera également une partie de l’agglomération stéphanoise.

Cette diffusion gratuite constitue une belle opportunité pour les nombreux supporters qui ne pourront pas prendre place dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Si la remontée en Ligue 1 demeure la grande priorité de la saison pour l’ASSE, la Coupe de France représente également une occasion d’entretenir la dynamique positive du groupe et de permettre à certains joueurs en manque de temps de jeu de se montrer.

Aux Verts désormais de faire respecter la hiérarchie et de valider leur qualification pour les 32es de finale, stade de la compétition marqué par l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.