Découvrez les compositions officielles du match de Ligue Europa entre l’OL et Lillestrøm.

L’Olympique Lyonnais reçoit ce jeudi (21h) Lillestrøm, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. 13es au classement après quatre journées, les Gones tenteront de renouer avec la victoire en C3 après deux matchs sans succès face à Hoffenheim (3-0) et à la Real Sociedad (1-1). À une heure du coup d’envoi de ce match, voici le onze de départ aligné par le coach rhodanien, Carlos Vicens, et son homologue norvégien, Hans Erik Ødegaard.

Les compos officielles

OL : Greif – Kango, Bacher, Kluivert, Tagliafico – Nartey, Tolisso, Merah – Boudache, Himbert, Duranville.

Lillestrøm : Dahlberg – Ranger, Moen Foss, Kristiansen, Elkaer – Melland, Ottosson, Nyheim – Jebara, Va, Kitolano.