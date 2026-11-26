Le Havre sera privé de deux joueurs pour son déplacement sur la pelouse du RC Lens, le 5 décembre prochain, en Ligue 1.

Battu ce mardi sur la pelouse du RB Leipzig (3-1), le RC Lens a concédé une quatrième défaite consécutive en Ligue des Champions. Les Sang et Or vont désormais tenter de retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1, avec deux échéances importantes au programme. Les hommes de Didier Digard se déplaceront ce samedi (17h15) sur la pelouse du SCO d’Angers avant de recevoir Le Havre, le 5 décembre prochain, au stade Bollaert-Delelis.

Enzo Koffi et Junior Mwanga suspendus face au RC Lens !

À une dizaine de jours de la réception du HAC, le club artésien a déjà reçu deux bonnes nouvelles en provenance de Normandie. Didier Digard et ses joueurs n’auront pas à croiser la route d’Enzo Koffi et de Junior Mwanga, tous deux suspendus pour cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1. Deux absences d’ores et déjà actées à la suite des décisions rendues par la commission de discipline de la LFP.

Expulsé le week-end dernier lors de la défaite havraise sur la pelouse de Troyes (3-1), Enzo Koffi a écopé de deux matchs de suspension ferme et d’un match avec sursis. De son côté, Junior Mwanga a été sanctionné d’un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Deux forfaits qui réduiront les options du staff normand pour le déplacement à Bollaert et dont le Racing pourrait bien profiter pour renouer avec le succès à domicile.