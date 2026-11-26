Le PSG surveille Antonio Nusa pour remplacer Doué en attaque

Le PSG cherche un ailier pour compenser l’absence de Désiré Doué et s’intéresse à Antonio Nusa, auteur d’un doublé remarqué contre le RC Lens avec Leipzig. Le jeune Norvégien, capable d’évoluer sur les deux ailes, séduit la direction parisienne par son profil polyvalent.

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Pierre Sage dans le viseur du Stade Rennais en cas de départ de Haise

Le nom de Pierre Sage circule en interne au Stade Rennais si Franck Haise venait à quitter son poste. Le profil de l’actuel entraîneur de l’OL est étudié par la direction bretonne, alors que la situation de Haise est de plus en plus scrutée en raison des résultats récents.

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João Neves pointe la gestion des détails après PSG – AS Rome

Après le nul face à l’AS Rome, João Neves estime que le PSG doit progresser dans la gestion des moments clés pour l’emporter en Ligue des Champions. Le milieu portugais regrette l’inefficacité offensive et appelle l’équipe à être plus décisive lors des grands rendez-vous européens.

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Arsenal concurrence le PSG pour Carlos Forbs, cible pour remplacer Doué

Le PSG s’intéresse à Carlos Forbs (Club Bruges) pour pallier la blessure de Désiré Doué, mais Arsenal entre aussi dans la course. L’ailier portugais, estimé à 23 M€, séduit par sa polyvalence et ses statistiques, mais son club ne devrait pas faciliter un départ cet hiver.

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DNCG : plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2 déjà rassurés

La DNCG a rendu ses premiers verdicts et six clubs, dont l’AJ Auxerre, Toulouse FC et Clermont Foot, échappent à toute sanction financière. Ces décisions positives permettent aux formations concernées de poursuivre leur saison sans restriction, apportant un climat serein au football français.

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Julián Álvarez relance l’Atlético, blessure pour Sørloth face à Viking

L’Atlético de Madrid s’impose face à Viking en Ligue des champions grâce à Julián Álvarez et Sørloth, mais ce dernier est sorti blessé. Le FC Barcelone surveille toujours la situation d’Álvarez, auteur d’un coup franc décisif lors de cette victoire européenne.

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Le PSG accroché par l’AS Roma, Paris cède la tête du groupe

Le PSG a concédé le nul (2-2) face à l’AS Roma lors de la cinquième journée de Ligue des Champions. Ce résultat fait perdre la première place du groupe aux Parisiens, malgré les bonnes performances de Zabarnyi et Mayulu. Découvrez les notes attribuées aux joueurs parisiens.

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Nico Williams dans le viseur du PSG, mais le prix refroidit Paris

Le PSG étudie la piste Nico Williams (Athletic Bilbao) pour renforcer son attaque après les blessures de Doué et Kvaratskhelia. Toutefois, le coût élevé du transfert freine les dirigeants, qui souhaitent d’abord évaluer les solutions déjà présentes dans l’effectif de Luis Enrique.

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ASSE : bonnes nouvelles avant Villefranche en Coupe de France

Avant d’affronter Villefranche-Beaujolais en Coupe de France, l’ASSE enregistre plusieurs motifs de satisfaction, dont la désignation de Thomas Vincent comme arbitre principal. Les supporters pourront suivre la rencontre gratuitement, une annonce qui devrait ravir les fans absents du stade.

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Nancy mise sur la force collective pour défier l’ASSE à Geoffroy-Guichard

Avant son déplacement à Saint-Étienne, l’AS Nancy Lorraine compte sur la cohésion et la rigueur défensive de son groupe. L’entraîneur Oswald Tanchot insiste sur l’état d’esprit collectif, principal atout des Lorrains pour tenter de faire tomber les Verts en Ligue 2.

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Nesta Zahui, priorité estivale du FC Nantes, voulait signer chez les Canaris

Le FC Nantes avait fait de Nesta Zahui (Grenoble) sa priorité au poste de latéral droit lors du dernier mercato. Le joueur était très motivé pour rejoindre les Canaris, mais le transfert a échoué en raison du montant jugé trop élevé par la direction nantaise.

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