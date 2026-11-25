João Neves n’a pas cherché d’excuse après la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et l’AS Rome. Malgré les absences de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le milieu portugais estime que Paris devait trouver les ressources pour faire la différence.

João Neves réclame davantage au PSG

Le constat de João Neves est aussi lucide qu’exigeant. Au terme de cette rencontre face à l’AS Rome, l’international portugais a reconnu la qualité de l’adversaire, tout en regrettant que le PSG n’ait pas réussi à inscrire ce but supplémentaire qui aurait changé le résultat.

« Ils ont marqué les mêmes buts que nous. On a affronté une très bonne équipe, peut-être la meilleure. Ils ont de grosses qualités individuelles et collectives. On doit être mieux, améliorer des choses », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Foot Mercato.

Le milieu parisien insiste surtout sur la gestion des moments décisifs. « C’est un match de Ligue des Champions, ça se gagne dans les détails. On doit marquer un but en plus », a-t-il ajouté. Une analyse sans détour, qui traduit les ambitions d’un PSG appelé à se montrer plus efficace dans les grands rendez-vous européens.

João Neves appelle le PSG à faire mieux : « C’est un match de Ligue des Champions, ça se gagne dans les détails. On doit marquer un but en plus. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125717504169242797

La surprise de Luis Enrique n’a pas suffi

On vous en parlait avant la rencontre : Luis Enrique préparait un choix fort dans son onze face à l’AS Rome. Au-delà des décisions de l’entraîneur espagnol, la réaction de João Neves replace désormais le débat sur le terrain de l’efficacité collective.

Le Portugais ne remet pas en cause la prestation d’ensemble, mais il fixe clairement la marge de progression. Face à une formation romaine qu’il considère comme l’une des meilleures, Paris a rivalisé sans parvenir à faire pencher la balance. Dans l’esprit du milieu de terrain, le contenu ne peut donc pas totalement masquer le manque de précision dans les zones décisives.

Kvaratskhelia et Doué absents, mais pas d’excuse

João Neves reconnaît néanmoins que les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué ont eu une incidence. Le PSG était privé de deux joueurs capables d’éliminer, de créer des décalages et d’apporter une menace supplémentaire dans les derniers mètres.

Pas question, toutefois, de se réfugier derrière ces forfaits. « Bien sûr, ce sont deux joueurs en moins qu’on aura, mais c’est comme ça. On doit s’adapter », a tranché le Parisien. Un message destiné à responsabiliser l’ensemble du groupe, alors que le calendrier européen ne laisse que peu de place aux regrets.

Un discours à l’image des ambitions parisiennes

Cette sortie confirme enfin le rôle grandissant de João Neves dans le collectif de Luis Enrique. Le milieu de terrain ne se contente pas d’évaluer la performance du PSG : il rappelle le niveau d’exigence indispensable en Ligue des Champions.

Paris devra donc composer avec ses absents sans revoir ses ambitions à la baisse. Pour João Neves, la réponse est claire : mieux maîtriser les détails et inscrire ce but de plus qui sépare une prestation encourageante d’une victoire.