Avant d’affronter l’AS Rome, Luis Enrique se méfie particulièrement de Donyell Malen. L’entraîneur du PSG estime que le repositionnement dans l’axe de l’attaquant néerlandais a changé la donne.

Malen a tapé dans l’œil de Luis Enrique

Luis Enrique n’a pas caché son admiration au moment d’évoquer Donyell Malen en conférence de presse. Le technicien espagnol connaît bien les forces offensives de l’AS Rome, mais l’évolution récente de l’international néerlandais semble avoir tout particulièrement retenu son attention.

« On connaît tous les joueurs de l’AS Rome, surtout les attaquants. Malen jouait sur le côté avant et, quand il est passé dans l’axe, il a montré sa capacité à marquer des buts. Son nombre de buts est incroyable », a expliqué l’entraîneur parisien dans une déclaration relayée par ActuFoot.

Luis Enrique sur Donyell Malen : « Quand il est passé dans l’axe, il a montré sa capacité à marquer des buts. Son nombre de buts est incroyable. » — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2125211206575136800

La mobilité romaine au cœur du danger

La menace ne se limite toutefois pas au seul Malen. Luis Enrique a également insisté sur la faculté des joueurs romains à permuter et à proposer des solutions dans plusieurs zones du terrain. Une mobilité susceptible de perturber le bloc du PSG et d’imposer une vigilance constante à sa défense.

« Il faudra être attentif aux attaquants, mais aussi à tous les joueurs parce que la mobilité est quelque chose d’important pour la Roma », a prévenu l’Espagnol. Une mise en garde qui s’inscrit dans la méthode du coach parisien, toujours très attentif au profil de l’adversaire. Son travail tactique avait déjà été salué après une autre trouvaille inspirée du FC Barcelone.

Le PSG prévenu face au pressing de la Roma

Luis Enrique refuse également de se fier uniquement aux résultats obtenus par la formation italienne. À ses yeux, la Roma aurait pu repartir avec davantage de points lors de ses confrontations contre le Real Madrid et Manchester. Le contenu affiché par les Romains invite donc le PSG à la prudence.

« Ils auraient mérité plus de points contre le Real et Manchester », a-t-il estimé. Au-delà de Malen, c’est surtout le pressing adverse que Paris devra parvenir à contourner pour installer son jeu et imposer sa maîtrise technique.

Le plan de bataille est ainsi clairement posé par l’entraîneur parisien : résister à l’intensité romaine, limiter les déplacements de ses attaquants et exploiter les espaces laissés à la récupération du ballon. « J’espère surmonter leur pressing et prendre les trois points », a conclu Luis Enrique, déterminé à ne pas laisser la Roma déjouer les plans du PSG.