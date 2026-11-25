La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Les dirigeants du PSG on réfléchi au meilleur remplaçant possible pour pallier la longue blessure de Désiré Doué.

Le PSG va-t-il recruter pour pallier l’absence de Désiré Doué ? C’est l’une des questions qui anime déjà les discussions autour du prochain mercato parisien.

Le PSG ne fera pas de folie au mercato

Alors que l’international français doit manquer plusieurs semaines de compétition, les dirigeants franciliens étudient les possibilités pour maintenir la compétitivité de l’effectif. Mais Luis Enrique ne semble pas vouloir se précipiter. Selon l’insider Djamel, l’entraîneur espagnol du PSG compte avant tout s’appuyer sur les joueurs déjà présents dans son groupe. Le technicien parisien souhaite notamment profiter des prochaines rencontres pour permettre à certains éléments de prendre davantage de responsabilités.

Une stratégie qui pourrait repousser l’arrivée d’un éventuel renfort. Et si le PSG décidait finalement de passer à l’action cet hiver, il ne faudrait pas forcément s’attendre à une opération spectaculaire. Le club ne viserait pas nécessairement un joueur très coûteux ou une vedette internationale.

Le PSG recherche un profil polyvalent plutôt qu’un simple ailier

Les précisions apportées par Virginie Sainsily, journaliste de L’Équipe, permettent d’en savoir davantage sur la réflexion parisienne. Selon elle, le PSG ne ferme aucune porte concernant le prochain mercato. « Le club ne s’interdit rien ! Tout le monde se focalise sur un recrutement d’ailier, mais non, le PSG ciblera un profil très polyvalent », explique-t-elle. Une déclaration qui change sensiblement la perspective du dossier.

Plutôt que de rechercher un remplaçant poste pour poste à Désiré Doué, les dirigeants parisiens pourraient privilégier un joueur capable d’évoluer à plusieurs positions offensives, voire d’apporter des solutions dans différents secteurs du jeu. Cette polyvalence correspondrait également aux exigences de Luis Enrique, qui apprécie les joueurs capables de s’adapter à plusieurs configurations tactiques. Un renfort susceptible d’offrir davantage de possibilités à l’entraîneur espagnol sans nécessairement bouleverser l’équilibre de son effectif.

Luis Enrique pourrait d’abord faire confiance à son groupe

Pour le moment, aucune piste concrète ni aucun nom de recrue n’ont été avancés. Le PSG semble surtout vouloir prendre le temps d’évaluer les ressources à sa disposition avant de prendre une décision définitive. Une chose paraît toutefois se dégager : si Paris recrute cet hiver, ce ne sera pas forcément pour attirer une nouvelle superstar au Parc des Princes.

La priorité pourrait davantage être donnée à un joueur polyvalent, capable de s’intégrer rapidement dans les principes de jeu de Luis Enrique. Reste à savoir si les performances des prochaines semaines pousseront la direction parisienne à accélérer sur le marché des transferts. En attendant, les joueurs déjà présents dans l’effectif auront une occasion importante de se montrer et de faire oublier, au moins temporairement, l’absence de Désiré Doué.