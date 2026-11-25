La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG pourrait se positionner sur un ailier au mercato afin de pallier l’absence de Désiré Doué. Le RC Lens vient d’en faire l’amère connaissance.

Le PSG pourrait bien avoir trouvé une nouvelle piste pour son prochain mercato hivernal. Alors que Désiré Doué sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois, la direction parisienne réfléchit aux différentes possibilités pour renforcer son secteur offensif. Et un nom commence à circuler avec insistance : celui d’Antonio Nusa.

Nusa a fait très mal au RC Lens avec Leipzig

L’ailier norvégien du RB Leipzig s’est particulièrement illustré mardi soir face au RC Lens en Ligue des Champions. Dans une rencontre remportée 3-1 par la formation allemande, le jeune offensif a été le grand artisan du succès de son équipe en inscrivant un doublé. Une prestation remarquée qui n’est évidemment pas passée inaperçue.

À seulement 21 ans, Nusa possède déjà un profil séduisant sur le marché européen. Capable d’évoluer sur les deux ailes, le Norvégien apprécie particulièrement le côté gauche, où sa capacité à provoquer et à éliminer ses adversaires fait des ravages. Des caractéristiques qui pourraient intéresser Luis Enrique, toujours attentif aux joueurs capables d’apporter plusieurs solutions tactiques.

Le profil idéal pour remplacer Doué au PSG ?

Le nom de l’attaquant de Leipzig a notamment été mis en avant par le compte spécialisé Espoirs du Football, qui voit en lui une excellente option pour compenser l’absence de Désiré Doué. Son analyse est particulièrement élogieuse : « Le meilleur choix pour le PSG, c’est Antonio Nusa (2005). L’ailier du RB Leipzig peut jouer des deux côtés, mais c’est à gauche que je le trouve le plus dangereux. »

L’observateur insiste surtout sur sa capacité à éliminer en un contre un. Nusa possède un style de dribble particulier : il ralentit face à son adversaire, attend le bon moment pour provoquer un déséquilibre, puis accélère brutalement pour prendre le dessus. Même lorsque les défenseurs anticipent son intention de repiquer dans l’axe sur son pied droit, le Norvégien dispose des qualités nécessaires pour les déborder par l’extérieur. Il sait également faire la différence en attirant plusieurs adversaires avant de servir un partenaire en retrait. Un profil qui pourrait être particulièrement intéressant pour le PSG face aux blocs bas. Dans ces rencontres où les espaces sont réduits, la capacité d’un ailier à éliminer son vis-à-vis peut faire toute la différence.

Une valeur estimée à plus de 45 millions d’euros

Les statistiques avancées par Espoirs du Football renforcent encore l’intérêt autour du jeune Norvégien. Selon les chiffres communiqués par le compte spécialisé, Antonio Nusa totalise cinq buts et sept passes décisives en dix rencontres de Bundesliga cette saison. Des performances qui témoignent de son influence offensive et de sa progression sous les couleurs du RB Leipzig.

Toujours selon cette analyse, sa valeur dépasserait largement les 45 millions d’euros. Un montant qui pourrait néanmoins compliquer les discussions avec les dirigeants allemands, peu susceptibles de laisser partir facilement un joueur aussi prometteur. Pour le PSG, la question sera donc de savoir s’il souhaite investir dès cet hiver pour compenser l’absence de Désiré Doué ou s’il préfère attendre l’été prochain.