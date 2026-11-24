La longue convalescence de Désiré Doué suscite forcément des interrogations au PSG. Si son absence devrait s’étendre jusqu’à l’été prochain, un spécialiste du genou se montre particulièrement rassurant sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau.

On vous en parlait lundi : la date de retour de Désiré Doué commence à se préciser après sa rupture des ligaments croisés du genou. La saison de l’ancien Rennais est déjà terminée et le PSG ne devrait prendre aucun risque avec l’un de ses éléments offensifs les plus prometteurs.

Une autre question accompagne désormais cette longue indisponibilité : Doué pourra-t-il retrouver toutes ses qualités après une blessure aussi sérieuse ? Chirurgien spécialiste du genou, Bertrand Sonnery-Cottet a livré un avis plutôt rassurant au micro de RMC.

Un retour au même niveau jugé quasiment certain

Le spécialiste, régulièrement sollicité par des footballeurs pour ce type d’opération, rappelle les progrès considérables effectués ces dernières années. Une rupture des ligaments croisés n’est plus synonyme de fin de carrière et les chances de retrouver son niveau antérieur sont désormais très élevées.

« On est à peu près certains que les joueurs reprennent au même niveau. Il y a beaucoup moins de doutes qu’il y a longtemps, où certains joueurs ne reprenaient pas, y compris au foot », a expliqué Bertrand Sonnery-Cottet dans une intervention également relayée par Foot Mercato.

Après une rupture des croisés, les retours en six mois se font rares. Rodri a mis environ huit mois à rejouer, Dani Carvajal près de neuf et Lisandro Martínez neuf mois et demi. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2124816478147158107

Un risque de rechute estimé à 20 %

La prudence reste toutefois indispensable. Le chirurgien s’appuie sur une étude de l’UEFA concernant les joueurs de Ligue des Champions. Lorsqu’une reprise intervient moins de huit mois après l’opération, le risque de rechute sur le genou touché ou sur l’autre grimperait à environ 20 %.

Un chiffre suffisamment important pour convaincre les clubs de ne plus accélérer artificiellement les délais. « Il n’y a plus aucun club sérieux qui essaie d’anticiper ce retour », souligne le spécialiste. Le staff médical parisien devrait donc avancer étape par étape, sans fixer d’objectif prématuré à l’ailier français.

Doué attendu entre juillet et août 2027

Les statistiques évoquées par Bertrand Sonnery-Cottet situent le retour à la compétition entre huit et neuf mois après la date de l’intervention chirurgicale. Dans ce scénario, Désiré Doué pourrait retrouver les terrains entre juillet et août 2027, au moment de la préparation estivale ou du début de la saison suivante.

La durée de son absence constitue un énorme coup dur pour le PSG. Mais le constat médical apporte malgré tout une éclaircie : en respectant le calendrier de sa convalescence, Doué dispose de très fortes chances de revenir avec les mêmes capacités qu’avant sa blessure.