Le PSG a coché le profil de Carlos Forbs pour compenser la longue absence de Désiré Doué. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur le coup : Arsenal surveille également l’ailier portugais du Club Bruges.

Arsenal entre dans la course pour Carlos Forbs

On vous en parlait mardi : Carlos Forbs figure parmi les pistes étudiées par le PSG pour pallier la grave blessure de Désiré Doué. Le dossier connaît désormais un nouveau développement avec la concurrence d’Arsenal, également positionné sur l’ailier droit du Club Bruges.

Selon les informations relayées dans le dossier consacré au remplaçant de Doué, le Portugais de 22 ans plaît notamment pour sa polyvalence. Il représente aussi une solution financièrement plus accessible qu’Eli Junior Kroupi, dont le prix fixé par Bournemouth apparaît particulièrement élevé.

Une piste à 23 M€ qui prend de l’épaisseur

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Carlos Forbs dispose actuellement d’une valeur marchande estimée à 23 M€. Un montant largement à la portée du PSG comme d’Arsenal, même si le Club Bruges ne devrait pas faciliter son départ en pleine saison.

L’ancien joueur des équipes de jeunes de Manchester City réalise surtout un exercice 2026-2027 convaincant. Il totalise 5 buts et 8 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues. En Ligue des champions, Forbs affiche déjà 2 réalisations et 3 offrandes en seulement 4 rencontres.

Le RC Lens a pu mesurer son efficacité le 21 octobre dernier. L’ailier portugais avait participé au succès des Belges face aux Sang et Or (3-0) en inscrivant l’un des trois buts brugeois.

À 42 ans, Thiago Silva ne serait toujours pas prêt à prendre sa retraite. Le Brésilien souhaiterait poursuivre une saison supplémentaire, idéalement à Fluminense. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125265211288625244

Luis Enrique ne veut pas d’une simple pige

La blessure de Désiré Doué, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à Nice, va l’éloigner des terrains pendant environ six mois. Sauf rétablissement particulièrement rapide, l’ancien Rennais manquera donc les grandes échéances du printemps, notamment en Ligue des champions.

Luis Enrique a toutefois écarté l’idée de recruter un joueur uniquement pour six mois. Si le PSG passe à l’action en janvier, il devrait donc privilégier un élément capable de s’inscrire dans la durée plutôt qu’un simple renfort d’appoint. À 22 ans, Forbs correspond à cette logique.

Le Club Bruges en position de force

La concurrence d’Arsenal change néanmoins la donne. Les performances européennes du Portugais ont accru sa visibilité et le Club Bruges peut désormais s’appuyer sur l’intérêt de deux mastodontes pour faire monter les enchères.

Le PSG surveille donc un profil cohérent, jeune et déjà performant au plus haut niveau, mais la piste n’a rien d’une formalité. Entre la volonté des Belges de conserver leur élément prometteur et l’arrivée d’Arsenal dans la course, Paris devra rapidement préciser ses intentions.