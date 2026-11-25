Les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre le PSG et l’AS Roma viennent de tomber.

Le Paris Saint-Germain reçoit ce mercredi (21h) l’AS Roma, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Auteur de quatre victoires en autant de journées cette saison en C1, les Parisiens tenteront de signer la passe de cinq face aux Romains pour reprendre la tête du classement au Real Madrid, largement vainqueur ce mardi du PSV Eindhoven (5-1). À un peu plus d’une heure de cette rencontre, découvrez les onze de départ alignés par l’entraîneur parisien, Luis Enrique, et son homologue italien, Gian Piero Gasperini.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Torres, Mayulu.

AS Roma : Svilar – Mancini, N’Dicka, Hermoso – Molina, de Roon, Koné, Wesley – Pisili, Castro, Soulé.