Didier Digard a défendu Florian Thauvin après sa sortie dépitée à l’issue de la défaite du RC Lens à Leipzig en Ligue des Champions (1-3).

Le RC Lens traverse une période particulièrement délicate. Battus 1-3 à Leipzig en Ligue des Champions, les Sang et Or ont concédé une quatrième défaite consécutive dans la compétition. Mais au-delà du résultat, c’est surtout la sortie médiatique de Florian Thauvin qui a marqué les esprits.

Thauvin laisse éclater sa frustration après Leipzig

Le capitaine du RC Lens, visiblement à bout, n’a pas caché sa frustration au coup de sifflet final. Une séquence qui a rapidement obligé Didier Digard, arrivé récemment sur le banc, à prendre la parole pour calmer le jeu.Au terme de la rencontre, Florian Thauvin s’est présenté au micro de Canal+ pour répondre aux questions des journalistes. Mais avant même de parler, le capitaine des Sang et Or a laissé apparaître son agacement. Plusieurs gestes sur le front, un visage fermé, puis des réponses particulièrement courtes.

Interrogé sur son état d’esprit après cette soirée compliquée, l’ancien international français a simplement lâché : « Ouais… » Puis, lorsqu’on lui a demandé ce qui le contrariait, il a répondu sans détour : « Je suis fatigué. » Une fatigue qui ne semblait pas uniquement liée à cette défaite en Allemagne. Relancé sur les difficultés rencontrées par Lens, Thauvin a ajouté : « Très compliqué. Depuis le début de saison. »

En seulement vingt-trois secondes d’interview, le joueur a laissé transparaître un malaise devenu difficile à dissimuler. Le discours était bref, mais le message particulièrement clair : la situation actuelle pèse sur le vestiaire lensois. Thauvin a ensuite préféré quitter les lieux, visiblement désireux de ne pas prolonger un échange qui aurait pu devenir encore plus explosif.

Digard monte au front pour protéger son capitaine

Face à cette sortie médiatique, Didier Digard n’a pas tardé à intervenir. Le nouvel entraîneur lensois, qui dirige l’équipe depuis seulement deux rencontres, a rapidement cherché à désamorcer la situation lors de sa conférence de presse d’après-match.

Pour le technicien du RC Lens, la réaction de son capitaine ne doit pas être interprétée comme une remise en cause de l’équipe ou du projet. Il y voit avant tout la frustration d’un compétiteur qui veut gagner et qui supporte difficilement les résultats actuels. « Je pense que quand on est compétiteur, on a envie de gagner des matches. Cela peut arriver d’avoir envie de laisser exprimer sa frustration. Florian est quelqu’un qui met beaucoup de choses en œuvre pour l’équipe, pour de bons résultats et nous tirer vers le haut. C’est simplement un joueur déçu du résultat. »

La méthode Digard face à un vestiaire sous pression

Depuis son arrivée au RC Lens, Digard tente d’insuffler une nouvelle dynamique au RC Lens. Le contexte reste néanmoins compliqué, avec cette nouvelle défaite en Ligue des Champions et une frustration qui semble s’accumuler chez les joueurs. « Je suis satisfait de l’état d’esprit, mais je n’ai vraiment aucun doute là-dessus. Je veux vraiment m’appliquer à la consistance tout au long du match. Et si on y arrive, je pense qu’on sera une équipe vraiment très compliquée à jouer, a-t-il signalé par ailleurs. Ils m’ont montré une belle personnalité puisqu’ils ont essayé jusqu’au bout. Ça n’a pas suffi. Donc on va encore continuer à insister. Et on ne lâchera pas jusqu’à inverser la situation. »

Le coach du RC Lens devra désormais trouver les bons mots pour remettre son groupe en ordre de marche. Car si Thauvin a exprimé son ras-le-bol, son intervention traduit aussi l’exigence d’un joueur qui souhaite voir son équipe réagir. Digard semble avoir identifié certains leviers pour relancer les Sang et Or, mais la confiance ne se reconstruira pas uniquement avec des discours. Il faudra rapidement retrouver des résultats et offrir des signes concrets de progression.