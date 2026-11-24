Didier Digard va aligner un onze plein de surprises pour affronter le RB Leipzig en Ligue des Champions (21h).

Le onze du RC Lens pourrait avoir un visage assez inattendu à Leipzig. Selon Lensois.com, Didier Digard préparerait plusieurs ajustements pour affronter la formation allemande.

Haidara, Ganiou et Abdulhamid annoncés titulaires au RC Lens

Le technicien artésien doit notamment composer avec certaines absences et des contraintes liées à la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions. Premier changement important en défense : Jhoanner Chavez ne figurant pas sur la liste A de la compétition, Ismaëlo Ganiou devrait être titularisé dans le couloir gauche de la défense à trois. Il retrouverait ainsi une organisation déjà aperçue en fin de rencontre, avec Samson Baidoo dans l’axe et Jean-Clair Todibo sur le côté droit.

Dans l’entrejeu, Amadou Haidara devrait accompagner Yassine Titraoui. Un choix intéressant puisque le milieu malien connaît parfaitement l’environnement de Leipzig, où il a évolué avant de rejoindre Lens. L’absence de Michaël Cuisance devrait également peser dans les choix de Didier Digard. Sur le côté droit, Saud Abdulhamid devrait profiter de l’indisponibilité de Ruben Aguilar pour retrouver une place dans le onze de départ. À gauche, Matthieu Udol devrait conserver son rôle.

Sima et Hazard, les autres surprises du onze lensois ?

C’est surtout dans le secteur offensif que les interrogations sont les plus importantes. De retour dans le groupe après sa blessure et entré en jeu contre Toulouse, Abdallah Sima pourrait être titularisé à la pointe de l’attaque. Sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur constitueraient des atouts intéressants face à la défense allemande. Florian Thauvin devrait, de son côté, conserver sa place de titulaire et porter le brassard de capitaine. La principale incertitude concerne le côté gauche de l’attaque.

Thorgan Hazard pourrait finalement être préféré à ses concurrents grâce à son expérience et à sa connaissance du football allemand. Le Belge a notamment eu l’occasion de croiser régulièrement Leipzig lorsqu’il évoluait en Bundesliga. En face, le RB Leipzig pourra compter sur Neil El Aynaoui, l’ancien milieu du RC Lens, annoncé titulaire dans l’entrejeu. En revanche, Castello Lukeba est forfait pour cette rencontre. Les choix de Didier Digard seront donc particulièrement scrutés.

Les compositions probables :

RB Leipzig : Vandevoordt – Baku, Orban, Estève, Raum (cap.) – El Aynaoui, Banzuzi – Gruda, Baumgartner, Nusa – Nkunku.

Remplaçants : Nyland (g.), Bakayoko, Finkgräfe, Gomis, Henrichs, Klostermann, Koné, Maksimovic, Reitz, Romulo, Seiwald.

Entraîneur : M. Demichelis.

RC Lens : Risser – Todibo, Baidoo, Ganiou – Abdulhamid, Haidara, Titraoui, Udol – Thauvin (cap.), Hazard – Sima.

Remplaçants : Gorgelin (g.), Gurtner (g.), Gradit, Skoras, Sagnan, Antonio, Bulatovic, Sotoca, Kadile, Ivanovic, Mesloub.

Entraîneur : Didier Digard.